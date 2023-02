Sfida tra cattivi: il nuovo Karate Kid dovrà superare i villain di Cobra Kai

Avremo presto un nuovo film della saga di Karate Kid e si discosterà incredibilmente dalla serie Cobra Kai. Sony ha annunciato infatti che ci sarà un nuovo film dedicato alla saga, la vera notizia però riguarda il fatto che non si collegherà alla famosissima serie pubblicata in streaming su Netflix. Il discorso potrebbe sembrare controproducente, in realtà risulterebbe molto sensata come cosa, dal momento che la sesta stagione sarà anche l’ultima per Cobra Kai.

La serie Cobra Kai è riuscita a dare nuova linfa vitale al franchise di Karate Kid. Potremmo anzi dire che si sono raggiunti livelli anche più elevati, grazie alla diffusione capillare della serie tv e per via della rievocazione di un mito passato, unito ad una narrazione moderna. Gli elementi più riusciti sono senza dubbio i cattivi della serie, John Kreese, interpretato da Martin Kove, e Terry Silver, interpretato da Thomas Ian Griffith. Questi due personaggi rappresenterebbero la sfida più grande per il nuovo film di Karate Kid. Bisognerà infatti creare dei villain che possano superare le star dei vecchi film, tornati alla ribalta grazie alla serie Cobra Kai.

Il ritorno di questi due cattivi, ha portato la serie a raggiungere dei livelli di intensità mai toccati prima. Il ritorno delle rivalità mai concluse, il confronto tra ex allievi ed ex maestri. Il confronto più importante ha come protagonisti Jhonny, interpretato da William Zabka, e John Kreese. I due sono passati dall’essere il miglior allievo ed il maestro più vincente, ad essere due acerrimi nemici.

Il punto più alto di terrore e disperazione lo ritroviamo però con il cattivo per eccellenza, Terry Silver. Il milionario sociopatico impossibile da battere, con molti segreti da nascondere ed un apparente disinteresse nei confronti del passato. Il nuovo film di Karate Kid quindi, ha come obiettivo principale quello di creare un villain che possa sovrastare la figura del protagonista. La sua futura sconfitta infatti, renderebbe ancor più onore alla vittoria del nostro eroe.