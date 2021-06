Sex/Life: il primo trailer della nuova serie Netflix

Netflix ha appena rilasciato il primo trailer della nuova serie “Sex/Life”, che uscirà il 25 giugno.La serie vedrà come protagonista Sarah Shahi.

Sex/Life: il trailer ufficiale della serie

La nuova serie è un dramma comico che segue una moglie e una madre che cercano di rivivere il suo passato sensuale ed emozionante scrivendo un diario. La star televisiva Sarah Shahi sarà la protagonista della serie, con Mike Vogel, Adam Demos e Margaret Odette co-protagonisti.

Il trailer segue la mamma casalinga Billie Connelly (Shahi) mentre viene bombardata dai ricordi della sua vita passata a New York City e dell’uomo che le ha spezzato il cuore. Presto inizia a vivere questi ricordi scrivendo un diario. Le cose si complicano quando suo marito lo trova. Billie in quelle pagine esprime disprezzo per il suo matrimonio. Suo marito le dice che vuole esplorare le sue fantasie con lei, ma lei sembra diventare ancora più combattuta quando l’uomo che ha sognato dal suo passato la chiama.

Billie come Carrie Bradshaw

“Sex/Life” è ispirato al libro “44 Chapters About 4 Men” di BB Easton ed è creato da Stacy Rukeyser, mentre Patricia Rozema, Jessica Borsiczky, Samira Radsi e Sheree Folkson dirigono gli otto episodi della prima stagione.

Il trailer ricorda un po’ “Sex and the City” ma con un lato oscuro. Billie annota i suoi pensieri sulla vita di tutti i giorni e il pubblico lo ascolta come narrazione proprio come facciamo con Carrie Bradshaw, ma sembra che i pensieri della protagonista avranno molte più conseguenze di quelli di Carrie. “Sex/Life” sembra anche prendere spunto da alcune altre serie Netflix che condividono temi simili, tra cui “What/If” e “Firefly Lane”.

Sinossi ufficiale della serie

Sex/Life è la storia di un triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il suo passato che dà un nuovo sguardo provocatorio all’identità e al desiderio femminile. Billie Connelly (Sarah Shahi) non è sempre stata una moglie e una madre casalinga che viveva in periferia. Prima di sposare Cooper (Mike Vogel) e trasferirsi nel Connecticut, Billie era una bambina selvaggia e dallo spirito libero che viveva a New York City con la sua migliore amica Sasha (Margaret Odette).

Esausta per essersi presa cura dei suoi due figli piccoli e per la nostalgia del suo passato, Billie inizia a scrivere un diario. Sulle pagine inizia a fantasticare sulle sue appassionate imprese con il sexy ex fidanzato Brad (Adam Demos), il grande dolore che non ha mai superato. La verità sul passato di Billie darà il via a una rivoluzione sessuale nel suo matrimonio o la riporterà alla vita che pensava di essersi lasciata alle spalle con l’uomo che le ha spezzato il cuore?

“Sex/Life” debutterà il 25 giugno su Netflix.

Francesca Reale

09/06/2021