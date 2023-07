Sex Education: tutte le novità sulla quarta e ultima stagione della serie tv Netflix

Dal 21 Settembre Sex Education uscirà nuovamente con la sua quarta stagione. Nonostante questa sia una notizia assolutamente positiva, c’è anche un lato molto negativo: questa sarà l’ultima stagione di questa serie. Purtroppo, dobbiamo arrenderci all’idea di non vedere più i nostri amati protagonisti e di doverli salutare una volta per tutte. Ma non disperiamo: abbiamo ancora una serie prima di salutarli.

Ad annunciare la chiusura definitiva della serie, sono stati propri i produttori, con un post su Instagram. In questo, gli autori hanno deciso di scrivere una lettera – pieno di affetto e nostalgia – rivolto ai fan, spiegando il motivo di questa scelta. Nonostante il divertimento, le bellissime giornate delle riprese e l’esperienza positiva che tutti hanno avuto sul set, le storie sembrano essere arrivate al capolinea.

Nonostante questa sia una notizia molto triste per tutti i fan che – come sempre – non riuscirebbero mai a dire addio ad una serie e i personaggi che la animano di loro spontanea volontà, siamo coscienti che questa possa essere la soluzione migliore per non rovinare un ottimo show. Continuare con ulteriori stagioni significherebbe riempirla di trame inconsistenti che non farebbero felici i fan e li lascerebbero con un cattivo ricordo.

Oltre a questo però, alcune notizie ci hanno fatto più o meno capire cosa aspettarci da questa nuova stagione. Innanzitutto, sappiamo che cambierà decisamente la prospettiva: Otis, Eric e tutti gli altri hanno finito il liceo e sono alle prese con il college. Ora hanno la possibilità di costruirsi una nuova vita: e questo significa nuovi amici e nuovi amori.

Nonostante l’ambiente in Sex Education cambierà, non sembra morire l’attività della “Clinica del Sesso“, che Otis porterà ancora avanti. Eric potrà avere la possibilità di essere un ragazzo popolare, lasciandosi alle spalle il percorso difficile del liceo. E poi c’è lei: Maeve. Come ricordiamo, quest’ultima aveva vinto una borsa di studio per frequentare la Wallace University, che la porterà ad allontanarsi definitivamente da Otis.

Ovviamente, la domanda più gettonata è: Maeve e Otis riusciranno a stare insieme? E come? A riguardo non abbiamo ancora neanche il minimo indizio ma tutti speriamo in un forte e grande: sì. Che dire? Non resta che aspettare l’uscita di questa quarta – e purtroppo – ultima stagione.