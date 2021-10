Sex and the City: revival in anteprima a dicembre 2021

“And Just Like That”… HBO ha dato al revival di “Sex and the City” una data di uscita. Annunciato martedì 5 ottobre, lo show sarà presentato in anteprima a dicembre 2021 su HBO Max e riporterà sullo schermo le note “ragazze” Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York-Goldenblatt) e una serie di altri attori.

Sex and the City: And Just Like That… 10 nuovi episodi nel revival

Era il lontano 1998 quando “Sex and The City” fece la sua comparsa in tv, portando in casa dei telespettatori le avventure di Carrie e delle sue amiche impegnate tra vari appuntamenti a New York. La serie è andata in onda per sei stagioni fino al 2004, prima di generare due film sequel usciti rispettivamente nel 2008 e nel 2010. Si parlava di un terzo film, secondo quanto riferito incentrato sulla morte di Mr. Big interpretato da Chris Noth, ma il progetto è stato cancellato a causa della decisione di Kim Cattrall di non riprendere il ruolo dell’iconica quarta amica Samantha Jones.

A gennaio HBO aveva annunciato il revival che ora è divenuto realtà. La serie senza Samantha è composta da 10 episodi nuovamente incentrati su “Carrie, Miranda e Charlotte che sono passate dalle difficoltà della vita e dell’amicizia a trent’anni a quelle della vita e dell’amicizia a cinquant’anni”, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter.

“Sai, chi sono loro in questo mondo adesso?” ha raccontato Sarah Jessica Parker a Vanity Fair quando ha discusso della trama. “Si sono adattate? Che parte hanno avuto? Dove hanno fallito come donne, come amiche, e come stanno trovando la loro strada? Si sono mosse con slancio? Sono come alcune persone che sono confuse, minacciate, nervose [da quello che sta succedendo nel mondo]? Sono così curiosa ed entusiasta di vedere come gli scrittori immaginano queste donne oggi”.

Ecco il teaser promo

Il cast di “And Just Like That…”

Oltre a Parker, Nixon, Davis e Noth, il cast di “And Just Like That…” comprende John Corbett (Aiden Shaw), Willie Garson (Stanford Blatch), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt) e Mario Cantone (Antonio Marentino).

Ci sono anche nuovi attori tra cui Sara Ramirez nei panni di Che Diaz, Nicole Ari Parker in quelli della documentarista Lisa Todd Wexley, Karen Pittman come Dr. Nya Wallace e Sarita Choudhury come agente immobiliare Seema Patel, tra gli altri.

Non è chiaro come lo show abbia gestito l’assenza di Samantha, ma il dirigente di HBO Max Casey Bloys ha suggerito che si sia semplicemente allontanata dalle altre ragazze.

“Proprio come nella vita reale, le persone entrano nella tua vita, le persone se ne vanno”, ha detto Bloys a TVLine . “Le amicizie svaniscono e nascono nuove amicizie. Quindi penso che sia tutto molto indicativo delle fasi reali della vita… Stanno cercando di raccontare una storia onesta sull’essere una donna sulla cinquantina a New York. Quindi dovrebbe sembrare tutto un po’ organico, e gli amici che hai quando hai 30 anni, potresti non averli quando ne hai 50″.

Roberta Rosella

05/10/2021