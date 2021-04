“Sex and the City” reboot: novità e dichiarazioni

Il reebot di “Sex and the City” è stato annunciato nel gennaio 2021. Sebbene la produzione della serie limitata HBO Max non sia ancora iniziata, ulteriori informazioni sono state finalmente rilasciate. Poche settimane fa, i fan hanno appreso che David Eigenberg riprenderebbe il suo ruolo di Steve Brady. Più recentemente, anche John Corbett ha rivelato che sarebbe apparso nella serie nei panni di Aidan Shaw. L’inclusione di Aidan nella serie ha fatto parlare i fan. Ora girano voci secondo cui la storia di Mr. Big potrebbe spiegare perché Corbett apparirà in più episodi. Le riprese di “Just Like That” partiranno a breve a New York City, pandemia permettendo.

Sarah Jessica Parker non conferma il coinvolgimento di John Corbett in “And Just Like That”, reboot di “Sex and the City”

John Corbett ha fatto notizia quando ha confermato il suo ritorno per “And Just Like That”, il reboot di “Sex and the City“. Mentre l’interprete è stato pronto a rivelare il suo impegno per la serie, a quanto pare, il resto del cast non si è pronunciato in proposito. In particolare Sarah Jessica Parker non ha dichiarato nulla sul personaggio di Aidan Shaw, interpretato da Corbett, nella famosa serie tv.

La presenza di John Corbett nella serie è stata importante nella stagione 4, poi l’interprete è tornato per un singolo episodio nella stagione 6. Più tardi, Corbett ha ripreso il suo ruolo in “Sex and the City 2” e ha quasi riacceso la sua storia d’amore con Carrie. La sua ammissione che sarebbe apparso in più episodi del riavvio ha fatto parlare i fan.

La Parker ha rilasciato, in un post sulla pagina Instagram Every Outfit che annunciava il ritorno di Corbett, un commento abbastanza fitto di mistero: “Non sto dicendo in un modo o nell’altro se l’intervista del nostro amato signor Corbett tratta di fatti o di finzione, ma la risposta è sorprendente da leggere…”.

In effetti Corbett aveva dichiarato a Page Six che sarebbe tornato nella serie, ma questa sua certezza non è stata espressa in un’altra intervista rilasciata a Glamour il 15 aprile, quando l’interprete ha affermato di non essere stato contattato per “And Just Like That”.

Nessuno è sicuro di cosa sia successo tra la sua chiacchierata con Page Six e il suo incontro con Glamour, ma a quanto pare qualcuno ha contattato la sua rappresentanza. Page Six ha pubblicato l’annuncio di Corbett lo stesso giorno in cui è stata pubblicata l’intervista a Glamour.

Per coloro che si chiedono se il personaggio di Aidan Shaw apparirà effettivamente o meno, la risposta è molto probabilmente positiva. Corbett si è esposto personalmente in merito e sembra improbabile che abbia mentito riguardo all’apparizione nello show. È anche importante notare che Sarah Jessica Parker non ha mai detto che Corbett non sarebbe tornato. É stata semplicemente vaga riguardo al suo coinvolgimento.

L’attrice è stata attenta a quali informazioni condividerà e non condividerà sullo show. Il team ha tenuto nascosta la trama generale e il cast finale rimane un po’ un mistero. Tutti i fan sanno che Carrie ei suoi amici affronteranno la pandemia di Coronavirus nella serie in 10 puntate. Circolano voci su un possibile riavvio di una storia d’amore tra Aidan e Carrie.

Chris Noth non ha ancora confermato il suo coinvolgimento nei panni di Mr. Big

I fan sono rimasti delusi quando hanno saputo da Page Six nel febbraio 2021 che Chris Noth con molte probabilità non sarebbe tornato in “And Just Like That” per interpretare Mr. Big. In un commento su Instagram, Noth ha ricordato ai fan di non credere a tutto ciò che si legge nei media. Ha proseguito affermando che le cose sono soggette a cambiamenti in qualsiasi momento.

Anche se Noth non ha confermato né negato il suo coinvolgimento nella prossima serie HBO Max, le voci che circondano la sua trama persistono. Il 17 aprile, l’account Instagram, Deuxmoi, ha pubblicato una voce secondo cui Mr.Big e Carrie terminano il loro matrimonio quando Big viene arrestato per crimini finanziari. I fan ricorderanno che Mr. Big era un finanziere molto ricco. La voce può sembrare credibile, ma il cast e la troupe non stanno attualmente parlando della potenziale trama. Per conoscerla i fan dovranno aspettare la prima dello spettacolo. Sia che Noth riprenda il suo ruolo o meno, sarà sicuramente menzionato.

Il guardaroba di “Sex and the City”

Andando ancor di più sul frivolo, nessuno avrà dimenticato il meraviglioso guardaroba di “Sex and the City” che molti attori hanno voluto conservare. Durante una recente intervista rilasciata a Glamour, Corbett ha rivelato che gli è stato permesso di tenere tutti i vestiti che indossava mentre interpretava Aidan. A quanto pare, l’attore ne ha ancora la maggior parte. Corbett ha affermato che ha conservato tutto, fino alla biancheria intima di Calvin Klein che ha sfoggiato in un episodio della quarta stagione in cui si è paragonato a Lanterna Verde per affrontare la sua insicurezza su Mr. Big. Corbett ha notato che indossa anche regolarmente un paio di scarpe Prada che indossava durante il suo periodo nella serie.

Anche Sarah Jessica Parker ha rivelato di aver conservato gran parte del suo guardaroba di Carrie. Nel 2017, la star aveva affermato a Vulture di aver conservato circa il 95% del guardaroba di Carrie. Lei, a differenza di Corbett, però non indossa i pezzi.

