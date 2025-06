Settore cinematografico in crisi: incontro tra lavoratori e Ministero della Cultura

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il settore cinematografico italiano si trova in una fase critica, segnata da una crisi economica che ha colpito duramente i professionisti del settore. Recentemente, si è tenuto un incontro tra rappresentanti del mondo del cinema e il Ministero della Cultura, durante il quale sono state discusse le nuove misure relative al Tax Credit. Questo articolo esplora i dettagli dell’incontro e le reazioni dei lavoratori coinvolti.

Il confronto tra istituzioni e professionisti del cinema

Dopo un lungo periodo di comunicazione difficile con il Ministero della Cultura, culminato con l’uscita di Gennaro Sangiuliano, il nuovo Ministro Alessandro Giuli ha finalmente avviato un dialogo con i professionisti del settore. L’incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco come il Sottosegretario Lucia Borgonzoni e il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli. Durante la riunione, sono stati presentati i contenuti del nuovo decreto interministeriale che riforma le agevolazioni fiscali nel settore cinematografico.

Il decreto, pubblicato ufficialmente sul sito del Ministero della Cultura, introduce modifiche significative al sistema del Tax Credit, con l’obiettivo di migliorare l’equità, l’efficienza e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. È un passo importante per affrontare le criticità emerse negli ultimi anni, soprattutto a partire da giugno 2023, quando la situazione è diventata insostenibile per molti lavoratori.

Novità e obblighi introdotti dal decreto

Tra le novità principali del decreto ci sono due nuovi obblighi per i beneficiari del credito d’imposta. Il primo riguarda la tracciabilità delle spese di produzione: per importi superiori a 1.000 euro, le fatture devono indicare esplicitamente il titolo dell’opera a cui si riferiscono. In passato, era sufficiente la certificazione del revisore dei conti per imputare tali costi alla produzione. Il secondo obbligo prevede che le imprese beneficiarie destinino, entro cinque anni, una parte dei proventi dell’opera a progetti definiti “difficili”, come documentari, cortometraggi e opere prime o seconde.

Il decreto stabilisce anche criteri di accesso ai contributi selettivi e introduce sanzioni per chi presenta documentazione falsa o non rispetta gli obblighi di reinvestimento, con l’esclusione dal Tax Credit per cinque anni. Durante l’incontro, i rappresentanti del cinema hanno espresso soddisfazione per il potenziamento della Direzione Generale Cinema, auspicando che ciò possa accelerare le pratiche in sospeso.

La voce dei lavoratori: frustrazione e speranza

Dario Indelicato, montatore e Digital Imaging Technician, ha rappresentato il movimento “Siamo ai titoli di coda” durante l’incontro. Ha sottolineato l’importanza del dialogo avviato con il Ministero, ma ha anche evidenziato la frustrazione per la crisi economica che continua a gravare sul settore. Indelicato ha affermato che il progresso dipenderà dalla capacità di tradurre le parole in azioni concrete, in risposta alle istanze presentate dai lavoratori.

In particolare, è stato richiesto il recupero delle annualità contributive per il 2024 e il 2025, insieme all’introduzione di un bonus straordinario per i professionisti del settore. Un altro punto cruciale è la creazione di un osservatorio permanente sul comparto, che possa monitorare i dati reali sull’indotto e garantire un sistema di welfare stabile e accessibile.

Le associazioni dei lavoratori e le loro richieste

All’incontro hanno partecipato diverse associazioni di lavoratori dello spettacolo, tra cui 100Autori, AGICI, AIC, AIR3, AITR e molte altre. Queste organizzazioni hanno presentato richieste chiare, come l’abbassamento del numero di giornate lavorative necessarie per il raggiungimento dell’anno contributivo ai fini pensionistici. È emersa anche la necessità di garantire che i costi del personale siano eleggibili per il Tax Credit, senza che vengano imposti vincoli eccessivi.

Il Ministro Giuli ha rassicurato i partecipanti, affermando che non verrà applicata la norma che avrebbe potuto limitare l’accesso al Tax Credit per le categorie con contratti non aggiornati. Questa dichiarazione ha suscitato un certo ottimismo tra i lavoratori, che attendono ora sviluppi concreti.

Il clima di ascolto e collaborazione emerso durante l’incontro rappresenta un passo importante verso la costruzione di un dialogo stabile tra il Ministero e i professionisti del settore. Tuttavia, la vigilanza rimane alta, poiché la crisi continua a influenzare le vite di molti lavoratori e delle loro famiglie. Ogni progresso sarà valutato in base alla rapidità e concretezza delle azioni intraprese.

