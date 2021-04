Serpent Queen: Samantha Morton interpreterà Caterina de Medici

L’attrice di “The Walking Dead” Samantha Morton interpreterà Caterina de Medici nella serie targata Starz “Serpent Queen”

Starz svela la protgonista di “Serpent Queen”

Samantha Morton reciterà nei panni della nefasta Caterina de Medici nella nuova serie di Starz “The Serpent Queen”, lo ha dichiarato mercoledì il canale premium. La serie, composta da otto episodi, è tratta dal libro “Catherine de Medici: Renaissance Queen of France” di Leonie Frieda.

La serie drammatica è prodotta per Starz da Lionsgate Television e 3 Arts Entertainment. La sceneggiatura invece è stata scritta da Justin Haythe (“Revolutionary Road”, “Red Sparrow”, “The Lone Ranger”) che è anche produttore esecutivo insieme a Francis Lawrence, regista di “Hunger Games” e Erwin Stoff (” The Matrix “,” 13 Hours “,” Edge of Tomorrow “). Dietro la regia ci sarà invece Stacie Passon (“Transparent”, “Dickinson”, “Billions”).

Chi è Caterina de Medici

La serie secondo Starz è “un astuto resoconto di una delle donne più influenti che abbiano mai indossato una corona. Considerata un’immigrata, comune e semplice, Caterina de Medici orfana e sposa adolescente nella corte francese del XVI, dovrebbe portare una fortuna in dote e produrre molti eredi. Purtroppo il marito è innamorato di una donna più anziana. Caterina, la cui dote non è pagata non è in grado di concepire. Eppure, solo con la sua intelligenza e determinazione, riesce a mantenere vivo il suo matrimonio e al tempo stesso a mantenere forte il suo potere monarchico meglio di chiunque altro, governando la Francia per 50 anni.

L’attrice Samantha Morton

Oltre al suo già iconico ruolo di Alpha in “The Walking Dead” di AMC, Samantha Morton è meglio conosciuta per aver recitato in “Accordi e Disaccordi” (Sweet and Lowdown” di Woody Allen, “Minority Report” di Steven Spielberg e “In America” ​​di Jim Sheridan, così come il Serie di Hulu “Harlots”.

L’attrice ha ricevuto due nomination ai premi Oscar, due ai BAFTA e, nel 2007, ha ottenuto un Golden Globe come migliore attrice per la sua interpretazione della famigerata assassina di bambini Myra Hindley nel film della NBC “Longford”.

Francesca Reale

08/04/2021