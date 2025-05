Sergio Scavio presenta “La guerra di Cesare”: un film che esplora il lavoro e la sua crisi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sergio Scavio, regista emergente, ha recentemente presentato il suo primo lungometraggio di finzione, “La guerra di Cesare”, al Bif&st di Bari. La pellicola, che arriverà nelle sale il 22 maggio, affronta temi profondi legati al lavoro e alla crisi economica, attraverso la storia di due amici sardi. Scavio ha condiviso con noi le sue riflessioni sul film e sull’importanza di rappresentare la dualità del lavoro nella vita dei protagonisti e nella società contemporanea.

La trama di “La guerra di Cesare”

Il film racconta la storia di Cesare, interpretato da Fabrizio Ferracane, e Mauro, interpretato da Alessandro Gazale, due ex minatori di un piccolo paese nel sud-ovest della Sardegna, colpito da un grave declino economico. Entrambi lavorano come guardie giurate in una miniera dismessa, in attesa che un’azienda cinese acquisti la struttura per rilanciarla. Quando l’accordo salta, i due amici si ritrovano disoccupati. La reazione di Mauro è drammatica: nel tentativo di dare fuoco alla miniera, perde la vita. Questo tragico evento spinge Cesare a recarsi nella città dove ha sede l’azienda, per cercare vendetta. Tuttavia, le esperienze che vivrà metteranno in discussione la sua volontà di rivalsa.

Il lavoro come tema centrale

Uno dei temi principali del film è la crisi del lavoro e il suo impatto sulle vite dei protagonisti. Scavio sottolinea come il lavoro possa essere sia una fonte di sostentamento che una trappola, limitando le possibilità di crescita personale. “La risposta dovrebbe durare due ore”, scherza il regista, evidenziando la complessità della questione. Per lui, il lavoro deve essere una scelta consapevole, un aspetto esistenziale che deve portare soddisfazione. La storia di Cesare e Mauro rappresenta la lotta contro un sistema che li ha imprigionati in una realtà stagnante, dove il lavoro diventa sinonimo di sofferenza e impotenza.

Scavio riflette anche sulla storia della Sardegna, descrivendo come il lavoro agropastorale sia radicato nella cultura locale da millenni. “Il Novecento ha sconvolto tutto”, afferma, evidenziando come la mancanza di un’identità produttiva possa portare a una crisi di identità culturale. La storia di Mauro, che desidera fuggire dalla miniera, è emblematica di una generazione che cerca di liberarsi da un destino segnato.

Momenti di leggerezza e ironia

Nonostante i temi pesanti, “La guerra di Cesare” è arricchito da momenti di leggerezza e ironia. Scavio ha voluto inserire sequenze in cui Cesare si dedica alla sua passione per il ballo, creando un contrasto con la drammaticità della trama. “Mi piace l’idea che il film possa fermarsi e far accadere cose che non sono narrative”, spiega il regista, sottolineando l’importanza di momenti che esulano dalla trama principale. Questi momenti di svago servono a rendere il personaggio di Cesare più umano e complesso, mostrando la sua vulnerabilità e la sua ricerca di felicità in un contesto difficile.

La poetica del cinema

Scavio esprime il desiderio di un cinema più libero e meno vincolato da schemi narrativi rigidi. “Il mio obiettivo sarebbe, anche per soli due minuti, far suonare bene la mia voce”, afferma, evidenziando la difficoltà di trovare una propria poetica in un panorama cinematografico che spesso premia storie perfette. Insegna scrittura creativa e nota come molti studenti siano influenzati da modelli narrativi predefiniti, perdendo di vista l’importanza di una voce autentica.

Riflessioni sul presente e la rivolta

Il film affronta anche la questione della rivolta e della necessità di reagire di fronte a un sistema che sembra oppressivo. Scavio osserva come i giovani di oggi sembrino privi di quella rabbia necessaria per rivoltarsi, e sottolinea l’importanza di ritrovare uno spirito critico e di protesta. “In questo momento storico, abbiamo bisogno di una generazione di maleducati”, afferma, evidenziando la necessità di azioni significative per affrontare le ingiustizie sociali.

La sua riflessione si estende anche alla situazione geopolitica attuale, con un richiamo alla necessità di una maggiore consapevolezza e attivismo. “Le proteste del dopoguerra erano nate per creare una società più giusta, ora per lasciarla in vita”, conclude, lasciando aperta la questione su quale sarà il futuro della ribellione e della lotta per i diritti.

“La guerra di Cesare” si presenta quindi come un’opera complessa e sfaccettata, capace di stimolare riflessioni profonde sul lavoro, sull’identità e sulla necessità di una rivolta contro l’ingiustizia.

