Sergio Rubini: iniziate le riprese del film I fratelli De Filippo

Sono iniziate da pochi giorni le riprese del film “I fratelli De Filippo”, diretto dall’attore, regista e sceneggiatore Sergio Rubini.

Il 15º film diretto da Sergio Rubini

“I fratelli De Filippo”, scritto e diretto da Sergio Rubini, ha battuto pochi giorni fa il primo ciak. Scritto insieme a Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, il film ha nel cast Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo e Giancarlo Giannini. Prodotto dalla Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Cinema e Nuovo Teatro, le riprese de “I fratelli De Filippo” si svolgeranno in Campania e nel Lazio. Quindicesima esperienza dietro la macchina da presa, nella brillante carriera d’attore di Sergio Rubini si ricordano film come “Desiderando Giulia” del 1985, “Il caso Mor”o del 1986, “La stazione” del 1990, prima volta da regista per Rubini, “Una pura formalità” del 1994 e “Nirvana” del 1997. Più di recente “La stoffa dei sogni” del 2015, “Non è un Paese per giovani” del 2017 e lo straordinario “Il bene mio” del 2018.

Il film “I fratelli De Filippo” si svolge nei primi anni del ‘900 e racconta la storia di tre fratelli: Peppino, Titina ed Eduardo, che vivono in casa con la madre Luisa. Il padre assente si nasconde nelle vesti dello zio Eduardo Scarpetta, acclamato e famoso attore di teatro. Considerato il più grande del suo tempo. Scarpetta non ha riconosciuto i figli, ma ha cercato comunque di farli avvicinare al magico mondo del teatro.

Alla sua morte, i figli riconosciuti da Scarpetta come legittimi, dividono la sua eredità, mentre Peppino, Titina ed Eduardo non ricevono nulla. Quello che lo zio trasmette ai figli illegittimi è però qualcosa di molto più speciale e che si rivelerà fondamentale, e cioè il proprio talento, che tutti e tre possiedono indistintamente. Il figlio di Eduardo Scarpetta, Vincenzo, ha invece preso le redini della compagnia del padre, nonostante abbia studiato anche lui come attore.

Il riscatto di una famiglia

Nel film “I fratelli De Filippo” i tre protagonisti, nel corso del tempo, mettono su il trio De Filippo: desiderio che ognuno di loro aveva trasformato in un sogno nel cassetto. Attraverso la recitazione i tre superano le proprie difficoltà, affrontandole con occhi diversi. Un dolore e un’assenza per un padre che non li ha riconosciuti diventa quella spinta per creare la loro arte ed esprimere se stessi. Dando così vita a un modo nuovo di raccontare la realtà e il presente, guardando sempre al futuro.

Giorgia Terranova