Sentry: il nuovo supereroe dei Marvel Studios svela il suo look in anticipo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Negli ultimi giorni, il mondo del cinema è stato scosso da una serie di leak riguardanti il film “Thunderbolts“, in particolare per quanto riguarda il primo sguardo al personaggio di Sentry, interpretato dall’attore Lewis Pullman. Con l’uscita imminente del film nelle sale italiane e il debutto previsto negli Stati Uniti per il 2 maggio, i fan sono in attesa di scoprire le novità del Marvel Cinematic Universe . Tuttavia, la curiosità è stata alimentata da informazioni trapelate online, che hanno rivelato dettagli sul look di Sentry.

Il personaggio di Sentry e il suo interprete

Lewis Pullman, noto per le sue performance in “Salem’s Lot” e “Top Gun: Maverick“, è stato scelto per interpretare Sentry, un supereroe che ha suscitato grande interesse tra i fan dei fumetti. Inizialmente presentato con il nome di ‘Bob’, il personaggio ha visto la sua identità confermata dai Marvel Studios, che hanno annunciato il suo coinvolgimento non solo in “Thunderbolts“, ma anche nel futuro del MCU, incluso il film “Avengers: Doomsday“. Sentry è un personaggio complesso, caratterizzato da una doppia identità: quella di un eroe e quella di The Void, il suo alter-ego malvagio.

Questa dualità rende Sentry un personaggio intrigante, capace di affrontare sfide sia fisiche che psicologiche. La scelta di Pullman per questo ruolo è stata accolta con entusiasmo, dato il suo talento e la sua capacità di interpretare personaggi complessi. I fan sono ora ansiosi di vedere come il suo personaggio si inserirà nella trama di “Thunderbolts” e nelle future avventure del MCU.

I leak e la rivelazione del first look

Negli ultimi mesi, i Marvel Studios hanno mantenuto un certo riserbo sul look di Sentry, mostrando solo il personaggio di Bob e il suo alter-ego malvagio nei vari trailer e teaser. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente con la recente fuga di notizie che ha rivelato il primo sguardo al supereroe. Questo leak è avvenuto proprio mentre il film si prepara a debuttare nelle sale, creando un mix di eccitazione e preoccupazione tra i fan.

Sebbene non si possa condividere il materiale trapelato, è importante sottolineare che i fan dovrebbero prestare attenzione a ciò che visualizzano online. La diffusione di contenuti pirata può rovinare l’esperienza di visione, e molti preferirebbero scoprire il look di Sentry direttamente sul grande schermo. La Marvel ha sempre cercato di mantenere un certo livello di segretezza riguardo ai suoi progetti, e questo leak rappresenta una violazione delle aspettative create attorno al film.

Le dichiarazioni di Chris Claremont e le aspettative future

In un contesto di leak e rivelazioni, l’autore di fumetti Chris Claremont ha condiviso alcune anticipazioni su “Avengers: Doomsday” e “Secret Wars“. Le sue dichiarazioni hanno suscitato ulteriore interesse tra i fan, che attendono con ansia di scoprire come questi progetti si collegheranno all’universo narrativo già esistente. Claremont, noto per il suo lavoro iconico con i personaggi Marvel, ha sempre avuto un ruolo significativo nel plasmare le storie e le dinamiche dell’universo dei supereroi.

Con l’uscita di “Thunderbolts” e i successivi progetti in cantiere, i Marvel Studios continuano a espandere il loro universo, introducendo nuovi personaggi e storie che promettono di intrattenere e sorprendere il pubblico. I fan sono pronti a immergersi in queste nuove avventure, sperando che i leak non rovinino la magia di ciò che è in arrivo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!