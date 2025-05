Semifinale di “Sognando… Ballando con le Stelle”: Janiya e Yuri in finale, nessun eliminato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 24 maggio 2025, la semifinale del programma “Sognando… Ballando con le Stelle” ha regalato emozioni forti e performance indimenticabili. Janiya e Yuri si sono distinti tra gli otto concorrenti rimasti, conquistando l’accesso alla finale prevista per il 30 maggio. In un clima di grande attesa, nessun partecipante è stato eliminato, permettendo a tutti di proseguire verso l’ultima fase del talent show.

Le esibizioni di Janiya e Yuri

Durante la semifinale, Janiya, in coppia con Filippo Zara, ha incantato il pubblico con uno Slow Fox sulle note di “Vertebre”, brano interpretato dal vivo da Settembre. La performance ha messo in luce non solo la tecnica impeccabile della ballerina, ma anche la sua capacità di emozionare il pubblico e la giuria, composta da nomi noti come Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La giuria ha elogiato la sinergia tra i due ballerini, sottolineando come la loro interpretazione sia riuscita a catturare l’essenza della musica.

Dall’altra parte del palco, Yuri, accompagnato da Alessandra Tripoli, ha presentato una coreografia di danza moderna su “Fango in paradiso”, cantata da Francesca Michielin. Anche in questo caso, la performance ha ricevuto feedback positivi, consolidando la posizione di Yuri tra i favoriti per la finale. La sua esibizione ha messo in evidenza non solo la sua versatilità, ma anche una presenza scenica che ha colpito giuria e pubblico. Entrambi i concorrenti hanno dimostrato di essere pronti per affrontare la sfida finale.

Classifica e accesso alla finale

La semifinale ha visto l’accesso alla finale di tutti e otto i concorrenti, tra cui Janiya e Yuri. Gli altri partecipanti che hanno guadagnato un posto nell’ultima fase del programma sono:

Chiquito con Anastasia Kuzmina

con Hugo con Giada Lini

con Valentina con Nikita Perotti

con Mario con Veera Kinnunen

con Aly-Z con Moreno Porcu

con Vanessa con Carlo Aloia

La decisione di non eliminare nessun concorrente ha creato un’atmosfera di suspense e attesa, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. La giuria ha espresso soddisfazione per il livello delle esibizioni, rendendo la competizione ancora più avvincente e coinvolgente per gli spettatori.

Momenti salienti della serata

La semifinale è stata caratterizzata da esibizioni di grande qualità e momenti di forte emozione. Janiya ha brillato per la sua tecnica raffinata e la capacità di esprimere emozioni attraverso la danza, mentre Yuri ha dimostrato una versatilità che potrebbe rivelarsi cruciale nella finale. La giuria ha evidenziato l’elevato standard delle performance, contribuendo a rendere la competizione ancora più interessante.

In aggiunta alle esibizioni, la serata ha visto anche momenti di interazione tra i concorrenti e il pubblico, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento. La tensione e l’emozione hanno caratterizzato ogni esibizione, rendendo la semifinale un evento memorabile.

Gli abbinamenti della finale

Milly Carlucci ha rivelato che durante la finale, gli aspiranti maestri di “Ballando” danzeranno con alcuni ex concorrenti, creando abbinamenti inaspettati e interessanti. Questi abbinamenti promettono di arricchire ulteriormente la finale, offrendo al pubblico uno spettacolo variegato e coinvolgente. La combinazione di talenti nuovi e veterani della danza potrebbe portare a performance straordinarie, aumentando l’attesa per l’evento finale.

