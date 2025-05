Semifinale di Ballando con le Stelle: otto cantanti sul palco per la grande sfida

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La semifinale di Ballando con le Stelle si avvicina e promette di essere un evento ricco di emozioni e spettacolo. Domani, in prima serata su Rai 1, il talent show condotto da Milly Carlucci vedrà la partecipazione di otto noti cantanti, pronti a supportare i concorrenti nella loro corsa verso la finale. Questa ventesima edizione del programma si arricchisce di un elemento musicale che rende la competizione ancora più avvincente.

I cantanti in gara e le loro esibizioni

Durante la semifinale, otto artisti di spicco scenderanno in pista per accompagnare le coppie di ballerini. Tra i nomi più attesi ci sono Francesca Michielin, Rocco Hunt, i The Kolors, Settembre, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi e Sal Da Vinci. Ognuno di questi cantanti avrà il compito di eseguire i brani con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2025, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Sal Da Vinci, che non ha preso parte alla kermesse canora, presenterà invece la sua hit estiva “Rossetto e caffè“, aggiungendo un tocco di freschezza alla serata.

Le performance saranno cruciali per le coppie in gara, poiché solo le migliori si qualificheranno per la finale prevista per venerdì 30 maggio 2025. La combinazione di danza e musica, tipica di questo format, promette di regalare momenti indimenticabili al pubblico presente in auditorium e a casa.

La giuria e il ruolo del pubblico

A giudicare le esibizioni ci sarà una giuria composta da figure di spicco nel panorama televisivo e musicale italiano. Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto avranno il compito di valutare le performance delle coppie, esprimendo il loro parere su tecnica, interpretazione e originalità. Ma non sarà solo la giuria a decidere il destino dei concorrenti: il pubblico a casa avrà la possibilità di esprimere il proprio voto attraverso i social, rendendo la competizione ancora più interattiva e coinvolgente.

Inoltre, a bordo campo ci saranno i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino, pronti a commentare le esibizioni e a supportare i concorrenti. La presenza di Alberto Matano, definito la “voce della saggezza”, aggiunge un ulteriore elemento di autorevolezza alla serata.

Le coppie in gara e le eliminazioni

Attualmente, le coppie in gara sono otto, dopo le recenti eliminazioni di Yoyo Flow e Eleonora Riccardi. Le coppie rimaste sono:

Chiquito con Anastasia Kuzmina

con Aly-Z con Moreno Porcu

con Yuri con Alessandra Tripoli

con Vanessa Lacedonia con Carlo Aloia

con Mario Cecinati con Veera Kinnunen

con Hugo Nordström con Giada Lini

con Janiya Mami con Pasquale La Rocca

con Valentina Fiorini con Nikita Perotti

Il livello di competizione è alto e ogni coppia cercherà di dare il massimo per conquistare il pubblico e la giuria. Il vincitore avrà l’onore di diventare un maestro nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, un traguardo ambito da tutti i partecipanti.

Con la semifinale alle porte, l’attesa cresce e il pubblico è pronto a vivere una serata di grande spettacolo, danza e musica.

