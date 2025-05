Semifinale di Amici 24: Ospiti, Esibizioni e VerdettI Cruciali per i Finalisti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show Amici di Maria De Filippi si avvicina al gran finale, e le anticipazioni sulla semifinale, registrata l’8 maggio e in onda il 10 maggio su Canale 5, promettono una serata ricca di emozioni. Gli spettatori possono aspettarsi esibizioni straordinarie, sfide tra i professori e ospiti di grande rilevo. Le informazioni sono state condivise in anteprima dai canali social ufficiali, tra cui AmiciNews e SupeguidaTV, che hanno seguito ogni fase della registrazione.

Ospiti d’eccezione sul palco

La semifinale del 10 maggio vedrà la partecipazione di due artisti molto amati nel panorama musicale italiano. Annalisa presenterà il suo nuovo singolo “Maschi“, mentre Fred De Palma intratterrà il pubblico con la sua recente hit “Bali lambada“. A portare un tocco di comicità alla serata ci sarà Geppi Cucciari, che promette di far ridere il pubblico. I giudici, come di consueto, saranno Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, pronti a valutare le performance e a decidere chi avrà accesso alla finale di Amici 24.

I finalisti già confermati

Dopo le prime due manche, tre allievi hanno già conquistato il diritto di partecipare alla finale. I nomi dei finalisti sono:

Francesco

Alessia

Daniele

Rimane da assegnare l’ultimo posto disponibile per la finale, conteso tra TrigNO, Nicolò e Antonia. TrigNO si esibirà con “D’amore non si muore“, Nicolò con “Un’ora di follia” e Antonia con “Relax“. Durante la registrazione, TrigNO ha chiesto a Maria De Filippi quanti finalisti sarebbero stati, ma la conduttrice ha preferito mantenere il mistero, aumentando l’attesa tra i concorrenti.

Le tre manche: dettagli delle esibizioni

Prima manche

La prima manche ha visto il trionfo di Francesco, che ha battuto Daniele, guadagnandosi così un posto in finale. Nicolò, con l’aiuto di TrigNO, ha superato Antonia, che ha cantato “Napule è“. Con questa vittoria, Daniele si è assicurato anch’egli un posto nella finale.

Seconda manche

Nella seconda manche, il boccino è passato agli Zerbi-Cele, grazie a Antonia che ha avuto la meglio su TrigNO. Alessia ha brillato, diventando la seconda finalista dopo aver vinto contro Nicolò con una rumba su “The Show Must Go On” e successivamente contro TrigNO con un tango.

Terza manche

La terza manche ha confermato il dominio degli Zerbi-Cele, con Daniele che ha trionfato su TrigNO interpretando “Buonanotte fiorellino“. Dopo una seconda vittoria, Daniele si è assicurato il terzo posto in finale. Antonia ha cantato “New York“, mentre Daniele ha ballato su “Falling“, aggiudicandosi ancora una volta la vittoria.

Guanto di sfida tra professori

Oltre alle esibizioni degli allievi, la semifinale ha riservato momenti di leggerezza con il Guanto di sfida tra i professori. Anna Pettinelli ha trionfato, esibendosi con Elena D’Amario. Lorella Cuccarini, in coppia con Cristiano Malgioglio, ha presentato una performance teatrale in cui Malgioglio, vestito da donna, ha cantato una canzone venezuelana, mentre Lorella ha interpretato un ruolo maschile.

La semifinale di Amici 24 si preannuncia quindi come un evento imperdibile, ricco di talento e sorprese, che porterà i concorrenti a un passo dalla finale.

