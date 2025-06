Selvaggia Lucarelli protagonista di un nuovo show su Prime Video: tutti i dettagli su RIP – Roast in Peace

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un titolo che ha catturato l’attenzione di molti è stato quello lanciato da Davide Maggio, che ha annunciato la “morte” di Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, la notizia non è affatto tragica, ma piuttosto un’anticipazione di un nuovo e originale programma in arrivo su Prime Video. Il titolo del format è RIP – Roast in Peace, e la giornalista e giurata di Ballando con le stelle sarà uno dei volti principali di questo show comico che promette di intrattenere il pubblico con un’idea decisamente insolita.

Il concetto di RIP – Roast in Peace

Il nuovo show, come spiegato dal portale DavideMaggio.it, si basa su un’idea originale: la messa in scena di finti funerali di personaggi famosi. In questo contesto, Selvaggia Lucarelli non solo sarà presente, ma il suo “funerale” sarà uno dei momenti centrali del programma. La formula del programma gioca sull’ironia e sul paradosso, creando situazioni comiche attorno alla morte, un tema che di solito è trattato con serietà.

Oltre alla Lucarelli, anche altri volti noti del panorama italiano parteciperanno a questo show. Tra i nomi più illustri c’è quello di Francesco Totti, ex calciatore e icona del calcio italiano, che avrà il suo momento di “commiato” all’interno del programma. L’idea di celebrare i funerali di personaggi noti, ma in un contesto di pura comicità, è destinata a suscitare curiosità e a far discutere.

Il cast e i partecipanti

Il cast di RIP – Roast in Peace è composto da una serie di personalità del mondo dello spettacolo, ognuna delle quali porterà il proprio stile unico nel programma. Oltre a Selvaggia Lucarelli e Francesco Totti, il format vedrà la partecipazione di Roberto Saviano, noto scrittore e giornalista, e di Elettra Lamborghini, cantante e influencer. La varietà di partecipanti promette di rendere ogni episodio unico e divertente, con situazioni che si preannunciano esilaranti.

Un altro elemento interessante è la figura di Michela Giraud, che avrà il compito di officiere i finti funerali. L’attrice e comica, nota per il suo umorismo tagliente, porterà sul palco la sua personalità vivace e ironica, contribuendo a creare un’atmosfera leggera e divertente. Anche lei, come gli altri partecipanti, avrà il suo momento di “morte” in scena, aggiungendo un ulteriore strato di comicità al programma.

Dettagli sulla produzione e la messa in onda

Le registrazioni di RIP – Roast in Peace si sono svolte recentemente presso il Teatro Eliseo, un luogo iconico per il teatro italiano. Secondo le informazioni raccolte, il programma dovrebbe essere trasmesso durante il periodo natalizio, un momento dell’anno in cui il pubblico è particolarmente predisposto a cercare contenuti leggeri e divertenti. La scelta di un tema così audace e originale potrebbe rivelarsi vincente, attirando l’attenzione di un vasto pubblico.

In attesa di ulteriori dettagli sulla messa in onda e sul formato definitivo del programma, l’idea di unire il tema della morte con la comicità continua a suscitare interesse e curiosità. Con un cast di personaggi noti e un’idea innovativa, RIP – Roast in Peace si prepara a diventare uno dei programmi più discussi della stagione televisiva.

