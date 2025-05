Selma Blair ricorda La rivincita delle bionde e anticipa il prequel Elle

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Selma Blair ha recentemente condiviso i suoi ricordi legati al celebre film “La rivincita delle bionde” in un’intervista esclusiva con People. L’attrice, che interpretava Vivian Kensington, ha riflettuto sull’importanza di questo progetto cinematografico e ha parlato del suo rapporto con Reese Witherspoon. Inoltre, ha anticipato il ritorno del franchise con una nuova serie prequel intitolata “Elle”, che vedrà Lexie Minetree nel ruolo della giovane Elle Woods, il personaggio iconico interpretato da Witherspoon.

I ricordi di Selma Blair sul set di La rivincita delle bionde

Nel corso dell’intervista, Selma Blair ha espresso la sua incredulità per il passare del tempo, sottolineando come siano trascorsi venticinque anni dalla realizzazione del film. “Non riesco a credere che sia passato così tanto tempo da esclamare che sono trascorsi venticinque anni”, ha affermato Blair. L’attrice ha descritto i momenti trascorsi sul set come “ricordi felici, condivisi da tanti”, sottolineando il valore che ha avuto per lei far parte di un progetto che ha portato gioia a così tante persone.

Vivian Kensington, il personaggio interpretato da Blair, è una studentessa di Harvard che si trova in competizione con Elle Woods, la protagonista del film. La rivalità tra le due è accentuata dal fatto che Vivian è fidanzata con Warner Huntington, ex fidanzato di Elle, interpretato da Matthew Davis. La dinamica tra i personaggi ha contribuito a creare tensione e divertimento, rendendo il film un cult del genere commedia romantica.

Il ritorno del franchise con la serie prequel Elle

“La rivincita delle bionde”, diretto da Robert Luketic e uscito nel 2001, ha raccontato la storia di Elle Woods, una giovane donna che decide di seguire il suo ex fidanzato ad Harvard per riconquistarlo. Il film ha riscosso un enorme successo, dando vita a un sequel nel 2003, “Una bionda in carriera”, e ispirando anche un musical di Broadway. Attualmente, è in fase di produzione un terzo film della saga, con Mindy Kaling coinvolta nella sceneggiatura.

Tuttavia, l’attenzione è ora rivolta alla nuova serie prequel “Elle”, che esplorerà gli anni del liceo di Elle Woods. Lexie Minetree interpreterà la giovane protagonista, e Reese Witherspoon ha espresso entusiasmo per il progetto, affermando che i fan avranno l’opportunità di scoprire come Elle ha affrontato le sfide della sua adolescenza con la sua personalità unica e il suo ingegno. “Cosa potrebbe esserci di meglio?” ha dichiarato Witherspoon, evidenziando l’importanza di questo nuovo capitolo nella storia di Elle.

Il cast e l’eredità di La rivincita delle bionde

Il film originale ha visto la partecipazione di un cast stellare, tra cui Jennifer Coolidge, Luke Wilson, Ali Larter e Matthew Davis. La combinazione di talenti ha contribuito a creare una commedia che ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop. La storia di Elle Woods, una giovane donna che sfida le aspettative e dimostra che la bellezza e l’intelligenza possono coesistere, ha ispirato generazioni di spettatori.

Con il prequel “Elle” in arrivo, i fan possono aspettarsi di rivivere l’universo di “La rivincita delle bionde” e scoprire nuovi dettagli sulla vita di Elle prima di arrivare ad Harvard. La nostalgia per il film originale si unisce all’eccitazione per le nuove avventure che attendono la giovane protagonista, promettendo di mantenere viva l’eredità di una delle commedie più amate del nuovo millennio.

