Selene Caramazza: la forza di una giovane attrice tra vulnerabilità e indipendenza

Selene Caramazza è un’attrice che sta conquistando il panorama cinematografico italiano con il suo talento e la sua autenticità. In un’intervista recente, ha condiviso le sue aspirazioni per il futuro e il suo approccio alla recitazione, rivelando una personalità forte e determinata. Il suo ultimo film, “Arrivederci Tristezza“, presentato al Taormina Film Festival, affronta temi profondi come la resilienza e l’importanza delle relazioni di supporto, rendendo la sua figura ancora più interessante.

La visione di Selene Caramazza per il futuro

Quando Selene Caramazza esprime il desiderio di vedersi “forte, risolta, indipendente, felice e sana nelle relazioni” tra dieci anni, lo fa con una calma che riflette la sua determinazione. Questa visione non è solo un sogno, ma un obiettivo concreto che la guida nella sua carriera e nella vita personale. La giovane attrice ha dimostrato di avere una forte consapevolezza di sé, un tratto che i registi apprezzano e che si riflette nei suoi ruoli. I personaggi che interpreta sono spesso donne forti, ma con una vulnerabilità che le rende autentiche e relatable. Selene ha dichiarato: “Mi piace andare nel profondo, sporcarmi, togliermi di tutte le mie protezioni quando interpreto qualcuno”, evidenziando il suo approccio empatico e profondo alla recitazione.

Nel film “Arrivederci Tristezza“, Selene recita al fianco di Alessio Vassallo e Nino Frassica, esplorando il tema della ripresa dopo una relazione interrotta. La trama si concentra sull’importanza di avere una rete di sostegno in momenti di crisi, un tema che risuona profondamente con le esperienze personali dell’attrice. Selene ha sottolineato come, nel corso degli anni, abbia imparato che chiedere aiuto non rappresenta una sconfitta, ma un passo verso la crescita personale.

La vulnerabilità come forza

Selene Caramazza ha rivelato di aver temuto a lungo di mostrarsi vulnerabile, un sentimento comune a molte persone. “Avevo l’abitudine di pensare che fossi l’unica a dover occuparsi dei propri problemi”, ha spiegato. Questa mentalità l’ha portata a riflettere su come la vulnerabilità possa essere una forza, piuttosto che una debolezza. La sua esperienza personale l’ha portata a comprendere l’importanza di circondarsi di persone che la supportano e la incoraggiano a esprimere le proprie fragilità.

La giovane attrice ha anche condiviso che, più che in ambito amoroso, ha vissuto amicizie che la rendevano infelice. Ha trovato il coraggio di allontanarsi da relazioni tossiche, cercando sempre “l’amore puro”. Questo concetto di purezza nei sentimenti è fondamentale per Selene, che preferisce dimostrare il suo affetto attraverso le azioni piuttosto che le parole. La sua ricerca di relazioni autentiche si riflette nel suo approccio alla vita e alla carriera, dove ogni interazione è un’opportunità per approfondire e connettersi.

L’importanza del supporto durante la pandemia

Il periodo della pandemia ha rappresentato una sfida significativa per molte persone, e Selene non è stata immune a queste difficoltà. Ha raccontato di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico, un’esperienza nuova e spaventosa per lei. Durante questi momenti di crisi, ha compreso l’importanza di avere accanto persone di valore, capaci di supportarla nei momenti difficili. “Il Covid è stato una cartina di tornasole per fare questo passo”, ha affermato, evidenziando come l’isolamento abbia messo in luce le vere relazioni nella sua vita.

Selene ha anche riflettuto sul significato di mantenere rapporti con persone che non apportano nulla di positivo. “Che senso aveva mantenere rapporti con persone che drenano solo la tua energia positiva?”, si è chiesta, sottolineando l’importanza di circondarsi di persone che contribuiscono al proprio benessere emotivo. Questo processo di selezione ha portato a una maggiore chiarezza e serenità nella sua vita.

Il sostegno della famiglia e la scelta di diventare attrice

La famiglia di Selene ha avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso. Anche se lontani, con lei a Roma e loro in Sicilia, hanno sempre dimostrato un supporto emotivo costante. “Anche se non presenti fisicamente, lo si può essere emotivamente”, ha detto, riferendosi alla purezza dell’amore che prova per loro. Quando ha comunicato la sua intenzione di trasferirsi a Roma per studiare recitazione, i suoi genitori sono rimasti sorpresi, ma hanno scelto di sostenerla, chiedendole di considerare anche un piano B, come la giurisprudenza.

Questa apertura e comprensione da parte della famiglia hanno permesso a Selene di seguire la sua passione senza sentirsi in conflitto. La sua storia dimostra come il supporto familiare possa essere un elemento cruciale nel perseguire i propri sogni, specialmente in un campo competitivo come quello della recitazione. La giovane attrice continua a lavorare con impegno e dedizione, portando avanti la sua carriera con la stessa determinazione che la caratterizza nella vita quotidiana.

