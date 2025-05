Sei anni dopo Avengers: Endgame, il mistero di Hulk continua a intrigare i fan del Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Marvel Cinematic Universe ha raggiunto un picco di popolarità con il film Avengers: Endgame, uscito sei anni fa. Nonostante il tempo trascorso, il dibattito attorno a questo capitolo fondamentale della saga non accenna a placarsi. I fan continuano a discutere e analizzare vari aspetti del film, in particolare un dettaglio che coinvolge Hulk, il personaggio interpretato da Mark Ruffalo. Le domande rimaste senza risposta alimentano la curiosità e l’interesse per il futuro del franchise.

Il finale di Captain America e i dilemmi irrisolti

Uno degli elementi che ha suscitato maggiore confusione tra i fan è il finale di Captain America. Questo aspetto si intreccia con il destino di Hulk e il suo utilizzo del Guanto dell’Infinito. In Avengers: Endgame, sia Hulk che Iron Man si trovano a dover affrontare la responsabilità di annullare i danni causati da Thanos. Mentre Tony Stark compie il sacrificio supremo, perdendo la vita nel processo, Hulk riesce a sopravvivere all’uso del Guanto, sebbene con gravi conseguenze fisiche.

La chiusura della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe segna un passaggio significativo, con la distruzione del Guanto dell’Infinito e l’introduzione del Multiverso come nuovo fulcro narrativo. Questo cambiamento ha aperto la strada a nuove storie e possibilità, ma ha anche lasciato alcuni interrogativi irrisolti, in particolare riguardo al potere delle Gemme dell’Infinito e alle esperienze vissute dai personaggi durante il loro utilizzo.

La Gemma dell’Anima e le visioni di Hulk

Un aspetto intrigante di Avengers: Endgame è rappresentato dalla Gemma dell’Anima, che sembra avere la capacità di evocare visioni di persone care per chi la utilizza. In Infinity War, Thanos interagisce con una versione giovane di Gamora, suggerendo che ogni volta che la Gemma viene attivata, si crea una connessione emotiva con qualcuno del passato. Questo porta a interrogarsi su chi possa aver contattato Hulk durante il suo utilizzo del Guanto.

Dopo aver utilizzato il Guanto per annullare lo Schiocco di Thanos, Bruce Banner si risveglia e pronuncia la frase: “Ha funzionato?”. Questa affermazione suggerisce che anche lui potrebbe aver avuto una visione, ma chi potrebbe essere stato il suo interlocutore? Le opzioni sono limitate, e i fan si interrogano se Hulk abbia parlato con Natasha Romanoff, il cui sacrificio è stato cruciale per ottenere la Gemma, o con Betty Ross, un amore del passato.

Le speculazioni dei fan e il futuro del Marvel Cinematic Universe

La questione delle visioni di Hulk ha alimentato numerose teorie tra i fan, che si sono lanciati in discussioni dettagliate sui forum e sui social media. La possibilità che Hulk abbia avuto una connessione emotiva con Natasha Romanoff, in particolare, ha suscitato un forte interesse, dato il profondo legame tra i due personaggi. La morte di Natasha ha lasciato un’impronta indelebile su Bruce, e molti fan sperano di vedere un ulteriore sviluppo di questa trama in futuri film.

Con l’espansione del Multiverso e l’introduzione di nuovi personaggi e storie, il Marvel Cinematic Universe continua a evolversi. I fan sono ansiosi di scoprire come questi elementi si intrecceranno nelle prossime produzioni. Sebbene siano passati sei anni da Avengers: Endgame, il fascino di questa saga rimane intatto, e le domande irrisolte continuano a stimolare l’immaginazione di chi segue con passione le avventure dei supereroi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!