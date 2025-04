Segretezza e anticipazioni: Wyatt Russell parla di Avengers: Doomsday e Thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’uscita di Avengers: Doomsday fissata per il 2026, il cast del film è sottoposto a un rigoroso protocollo di segretezza. Wyatt Russell, noto per il suo ruolo di John Walker, ha condiviso alcune curiosità riguardo alle misure di sicurezza adottate per mantenere il riserbo sui dettagli del film. La tensione è palpabile tra i membri del cast, che devono affrontare un intenso addestramento mediatico.

La pressione del segreto: le parole di Wyatt Russell

Wyatt Russell ha descritto l’atmosfera di lavoro attorno a Avengers: Doomsday come estremamente tesa. Durante un’intervista con ComicBook, ha rivelato che il protocollo di sicurezza è così severo che i membri del cast si sentono come se avessero un “coltello puntato al collo”. Questo approccio, sebbene possa sembrare eccessivo, riflette l’importanza di mantenere segreti i dettagli cruciali del film fino alla sua uscita. La Marvel ha sempre avuto una reputazione per la segretezza, e questo nuovo capitolo non fa eccezione.

Russell, che tornerà a interpretare il suo personaggio in Thunderbolts, previsto per il 30 aprile 2025, ha sottolineato l’importanza di non rivelare informazioni riservate. I fan della Marvel possono aspettarsi di rivedere John Walker in un contesto diverso, il che aumenta l’anticipazione per il film. La pressione di dover mantenere il segreto è un aspetto che molti attori devono affrontare, e Russell non è da meno.

David Harbour e le sfide delle interviste

Anche David Harbour, che interpreta Red Guardian, ha condiviso le sue esperienze riguardo alla promozione di Thunderbolts. Secondo Harbour, le interviste possono diventare un terreno minato, soprattutto quando i giornalisti iniziano a fare domande sui progetti futuri, come Avengers: Doomsday. La sua affermazione mette in luce la difficoltà di dover rispondere a domande insidiose senza compromettere informazioni riservate.

La tensione è palpabile anche per Harbour, che deve affrontare la sfida di mantenere il segreto mentre promuove un film che potrebbe rivelare dettagli cruciali per il futuro del Marvel Cinematic Universe. La sua esperienza dimostra quanto sia complicato per gli attori navigare nel mondo delle interviste, dove ogni parola può essere analizzata e interpretata dai fan.

Thunderbolts: un nuovo inizio per i Marvel Studios

Thunderbolts si presenta come una risposta alle recenti critiche ricevute dai film del Marvel Cinematic Universe, come Captain America: Brave New World e The Marvels, che hanno avuto un’accoglienza tiepida sia dal punto di vista critico che commerciale. Le prime reazioni a Thunderbolts, tuttavia, sono state positive, con molti che lo considerano uno dei migliori film Marvel dall’uscita di Avengers: Endgame.

Il film, che uscirà il 30 aprile 2025, ha attirato l’attenzione per il suo cast, che include nomi noti come Wyatt Russell, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen e Florence Pugh. La campagna di marketing si è concentrata su questo aspetto, evidenziando le esperienze precedenti del team creativo, che ha lavorato a progetti di successo come quelli prodotti da A24. Questo approccio potrebbe rappresentare un cambio di rotta per i Marvel Studios, cercando di riconquistare la fiducia del pubblico.

Prossimi progetti Marvel: un calendario fitto di uscite

Oltre a Thunderbolts, i Marvel Studios hanno in programma diverse uscite significative nei prossimi anni. Tra queste, I Fantastici 4: Gli Inizi, previsto per il 23 luglio 2025, e i due attesi crossover sui Vendicatori, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, che usciranno rispettivamente il 1° maggio 2026 e il 7 maggio 2027. Questi progetti rappresentano un’importante fase di sviluppo per il Marvel Cinematic Universe, con l’obiettivo di rilanciare l’interesse del pubblico e di riportare la saga ai suoi livelli di successo.

Con un panorama cinematografico in continua evoluzione, i fan della Marvel possono aspettarsi un mix di avventure emozionanti e personaggi iconici, mentre il cast di Thunderbolts e Avengers: Doomsday si prepara a mantenere il segreto fino all’uscita dei film.

