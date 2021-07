See: Il trailer della seconda stagione in onda su Apple TV+

Il secondo capitolo di “See” sarà disponibile dal 27 agosto su Apple TV+.

See: il trailer e la trama del nuovo capitolo della serie

Apple TV+ ha presentato il trailer completo della seconda stagione di “See”, la serie apocalittica che vede come protagonisti Jason Momoa, Dave Bautista e Alfre Woodard. In vista della premiere della seconda stagione il mese prossimo, Apple TV+ ha anche confermato che lo show è stato rinnovato per la terza stagione.

La seconda stagione riprende con il nostro protagonista, Baba Voss (Momoa), che combatte per tenere la sua famiglia fuori dalla guerra che si sta preparando all’orizzonte. La situazione diventa più complicata quando il suo ex fratello, Edo (Bautista), arriva sulla scena apparentemente intenzionato a far soffrire Baba e ad avere una mano personale

nel portare via tutto ciò che suo fratello ama. Inoltre, con la nascita di bambini vedenti, sembra che coloro che hanno la vista potrebbero finire per avere il potere.

Cast e produzione

Insieme a Momoa, Bautista e Woodard nella seconda stagione ci sono nuovi personaggi. Il cast della serie vedrà Eden Epstein (Sweetbitter), Tom Mison (Watchmen), Hoon Lee (Warrior), Olivia Cheng (Warrior), David Hewlett (The Shape of Water). ) e Tamara Tunie (Volo). E ci saranno anche le star Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper e Yadira Guevara-Prip.

La seconda stagione di “See” è prodotta da Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe e Jonathan Tropper, che funge anche da showrunner. La serie è prodotta da Chernin Entertainment e Endeavour Content.

La sinossi della stagione 2

“See” è ambientato in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l’umanità ha perso la capacità di vedere. Nella seconda stagione, Baba Voss (Momoa) sta lottando per riunire la sua famiglia proteggendola mentre incombe la minaccia di una guerra tra il Regno di Paya e la Repubblica Trivantiana. Nonostante i suoi migliori sforzi, sua moglie e i suoi figli vedenti vengono portati in prima linea nel conflitto, dove vengono a conoscenza del fratello estraneo, Edo Voss (Bautista), un potente e astuto generale trivantiano, il cui odio latente per la sua fratello li mette ancora più in pericolo.

Francesca Reale

30/07/2021