See How They Run: ecco il trailer con Sam Rockwell e Saoirse Ronan

La Searchlight Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di “See How They Run”, film con protagonisti Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, David Oyelowo e Ruth Wilson (“Queste oscure materie”).

“See How They Run”, l’uscita del film è fissata per settembre

Dopo i “Poirot di Branagh” e il “Knives Out” con Daniel Craig il grande ritorno del whudunit viene confermato da questo nuovo film targato Searchlight Pictures che potremmo vedere in programma nei grandi festival dopo l’estate.

Il giallo classico, quello che nei paesi anglofoni si chiama il “whodunit”, che poi vorrebbe dire “chi è stato?”, ovvero “chi è il colpevole?”, è vivo e vegeto.

Lo confermano ovviamente gli ottimi risultati al botteghino in tutto il mondo del “Knives Ourt” di Rian Johnson con Daniel Craig, e l’attesa che c’è per il suo sequel, ma anche quelli dei film di Kenneth Branagh su Hercule Poirot e i suoi baffi.

Lo conferma, anche, un film che si intitola “See How They Run”, di cui vi mostriamo il primo trailer originale, e che racconta la storia di un ispettore della polizia e di una sua giovane e inesperta assistente che indagano su alcune morti misteriose avvenute su un set cinematografico nella Londra degli anni Cinquanta. Questi due personaggi sono interpretati da Sam Rockwell e Saorsie Ronan, mentre a completare il cast ci sono nomi come quelli di Adrien Brody, David Oyelowo, Ruth Wilson, Harris Dickinson, Shirley Henderson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Reece Shearsmith e Charlie Cooper.

Ecco il trailer:

“See How They Run” è stato scritto dallo sceneggiatore inglese Mark Chappell, specializzato in sitcom, mentre alla regia c’è il connazionale Tom George, uno al suo esordio nel cinema ma con un lungo e apprezzato curriculum lavorativo come regista della BBC. Prodotto dalla Searchlight Pictures, il film debutterà negli USA in settembre, e questo porta a pensare che ci siano buone chance che possa essere nel programma del Festival di Venezia e/o quello Toronto.

La sinossi: Nel West End londinese degli anni Cinquanta, i piani per realizzare un adattamento cinematografico di una piece teatrale di grande successo subiscono un brusco arresto quando uno dei membri più importanti della troupe viene assassinato. Quando lo stropicciato Ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la sua giovane assistente novellina, l’agente Stalker (Saoirse Ronan), iniziano a occuoparsi del casi, si ritroveranno catapultati nel mezzo di un complesso whodunit ambientato nel sordido ma affascianante dietro le quinte del mondo del teatro, rischiando la vita per portare avanti la loro indagine.

Del cast fanno parte anche Harris Dickinson, Shirley Henderson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Reece Shearsmith, Charlie Cooper.

L’uscita del film nelle sale è fissata per settembre.

FONTE: Searchlight Pictures

Mina Franza

30/06/2022