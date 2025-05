Secrets of the Silent Witch: l’attesissimo anime debutta il 4 luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’adattamento anime della serie di light novel “Secrets of the Silent Witch” , scritta da Matsuri Isora e illustrata da Nanna Fujimi, si prepara a conquistare il pubblico con il suo arrivo previsto per il 4 luglio 2025. La storia ruota attorno a Monica Everett, una giovane maga prodigio che, nonostante le sue straordinarie abilità, si trova a dover affrontare la sua paura di parlare in pubblico. Con un nuovo trailer rilasciato, sono stati svelati dettagli sul cast, sulla colonna sonora e sulla produzione, promettendo un’esperienza visiva coinvolgente.

La trama di Secrets of the Silent Witch

La storia di “Secrets of the Silent Witch” si sviluppa attorno a Monica Everett, una maga dotata di un talento unico: la capacità di lanciare incantesimi senza dover pronunciare alcuna formula. Questo dono le consente di essere riconosciuta come una delle Sette Saggi, guadagnandosi il soprannome di “strega del silenzio”. Tuttavia, la sua vita tranquilla nella foresta viene interrotta quando riceve un incarico cruciale: proteggere in incognito il secondo principe all’interno di un’accademia nobiliare. Questo scenario la costringe a confrontarsi con le sue paure e a navigare tra intrighi e segreti in un ambiente elitario.

La narrazione di Monica ha preso vita per la prima volta nel 2020 sul sito Shōsetsuka ni Narō, dove ha catturato l’attenzione di molti lettori. Successivamente, la storia è stata pubblicata da Kadokawa e ha dato origine anche a un adattamento manga, illustrato da Tobi Tana. Con l’arrivo dell’anime, i fan possono aspettarsi un’interpretazione visiva che esprima appieno l’atmosfera magica e misteriosa della storia.

Dettagli sulla produzione e il cast

Il nuovo trailer di “Secrets of the Silent Witch” ha rivelato non solo l’atmosfera elegante e arcana della serie, ma anche i personaggi che accompagneranno Monica nel suo viaggio. Tra questi, spicca Casey Groves, doppiata da Hina Suguta, e un misterioso ragazzo interpretato da Shunichi Toki, la cui identità sarà svelata nel corso della trama. La voce di Monica sarà affidata a Saya Aizawa, affiancata da un cast di doppiatori di alto profilo, tra cui Junichi Suwabe, Atsumi Tanezaki e Ryōhei Kimura.

La direzione dell’anime è stata affidata a Takaomi Kanasaki, noto per il suo lavoro su “KonoSuba”, che supervisiona anche i dialoghi e la direzione del suono. Yasuo Iwamoto, già coinvolto in “Princess Connect! Re:Dive”, si occupa della regia, mentre Studio Gokumi è responsabile della produzione. Il character design è curato da Cona Nitanda, e la colonna sonora è realizzata da Cygames e Rina Tayama. Inoltre, il design dei mostri è affidato a Yoshinori Iwanaga, mentre Eri Yamanashi e Yukiko Maruyama si occupano della direzione artistica.

Aspettative e anticipazioni

L’annuncio dell’anime “Secrets of the Silent Witch” era già avvenuto nell’agosto 2024 durante l’evento Aniplex x Kadokawa Anime Matsuri, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Con una produzione di alto livello e un’ambientazione che mescola incanto e intrighi, l’anime si propone di attrarre anche gli spettatori più scettici. La combinazione di una trama avvincente, di personaggi ben sviluppati e di un team di produzione esperto promette di offrire un’esperienza unica nel panorama degli anime estivi del 2025.

Con l’arrivo imminente della serie, i fan sono in attesa di scoprire come la storia di Monica Everett si svilupperà e quali sorprese riserverà nel suo viaggio attraverso il mondo della magia e delle relazioni nobiliari.

