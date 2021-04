Secret of the Whales: il trailer della docuserie di James Cameron

La collaborazione tra National Geographic e Brian Skerry ha dato vita a “Secret of the Whales”, in arrivo su Disney+ per celebrare la “Giornata della Terra”.

Secret of the Whales: il racconto sulle balene

“Secret of the Whales” è stato girato nell’arco di tre anni in ventiquattro luoghi. Presenta una serie di momenti che per la prima volta vengono ripresi da una telecamera. Tra queste uniche situazioni troviamo un capodoglio che si nutre; un branco di Beluga che adotta un narvalo e lo accoglie nel loro branco e altro ancora. Inoltre, la serie ci mostra che le balene sono molto più complesse e simili a noi di quanto la maggior parte delle persone creda. Il racconto è diviso in quattro parti e ha lo scopo di educare e informare gli spettatori su cinque diverse specie di balene: orche, megattere, beluga, narvali e capodogli.

Dietro la produzione del documentario

I segreti delle balene è narrato dall’ambientalista Sigourney Weaver e la colonna sonora è affidata al compositore francese Raphaelle Thibaut. Alla produzione esecutiva del documentario invece troviamo un regista di spessore quale è James Cameron.

Durante l’intervista rilasciata a Collider, James Cameron ha parlato di come la tecnologia sia stata utilizzata per poter raccontare la storia, che cosa la gente desidera conoscere riguardo il mondo delle balene, perché le persone dovrebbero guardare la serie e cosa servirà agli umani per capire cosa dicono le balene.

Per approfondire “Secret of the Whales” è disponibile il libro su Amazon con introduzione di James Cameron. Oppure, prima della lettura, possiamo immergerci nel mondo delle balene guardando il trailer della serie che ricordiamo sarà disponibile su Disney+.

Francesca Reale

22/04/2021