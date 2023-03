Seconda stagione di “And Just like That”: si unirà al cast anche una pop star d’eccezione

Le indiscrezioni sulla seconda stagione della serie creata da HBO Max, And Just like That, sono molto interessanti. Sembra infatti che si unirà al cast una pop star internazionale, il quattro volte vincitore del Grammy, Sam Smith. La star comparirà quindi nella seconda stagione dello spin-off di Sex and the City. La sua comparsa nella serie è confermata da una foto pubblicata su Instagram dall’account ufficiale della stessa serie tv. L’immagine ci mostra Sam Smith che tiene in mano il segno della pace dalla sua roulotte sul set.

Smith, è solo l’ultimo dei nuovi attori che entrerà nella seconda stagione di And Just like That, nei giorni scorsi infatti altre immagini hanno mostrato John Corbett mentre indossava di nuovo i panni del personaggio amatissimo dai fan, Aidan Shaw. Quest’immagine simboleggia ovviamente un possibile lieto fine tra il suo personaggio e quello di Carrie Bradshaw, interpretata magistralmente da Sarah Jessica Parker.

Nonostante la notizia sia sconvolgente per molti fan della serie, non ci sono notizie rilevanti sulla trama della seconda stagione. Sia Sam Smith che il resto del cast, non hanno voluto svelare ciò che accadrà nella seconda stagione, mantenendo segreto anche il ruolo che interpreterà la pop star. L’artista, ha di recente ottenuto la quarta vittoria ai Grammy per il miglior duo pop o performance di gruppo con Unholy, insieme alla collega Kim Petras. La vittoria ai Grammy è sicuramente un risultato storico, per il fatto di essere la prima donna transgender ad ottenere un premio in quella categoria.

Sebbene i dettagli della trama non siano trapelati, ci sono alcuni indizi sulla seconda stagione della serie che riguardano Carrie. Con la morte di Mr. Big nella prima stagione, Carrie sta cercando di tornare tra le braccia del suo ex fidanzato Aidan. Con la seconda stagione dovrà tuttavia giustificare in che modo ha risolto il suo rapporto con moglie e figlio. Ad ogni modo, questa stagione rappresenterà una nuova opportunità per Carrie di incontrare una vecchia fiamma nella città della grande mela.