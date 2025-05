Sebastian Stan rivela il taglio di una scena cruciale in Thunderbolts, legata a Yelena Belova

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sebastian Stan ha recentemente condiviso dettagli interessanti riguardo a una scena eliminata dal film Thunderbolts, ora noto come The New Avengers. Questa sequenza avrebbe creato un legame diretto con la trama della serie Occhio di Falco, ma è stata esclusa dalla versione finale del film. La rivelazione è stata fatta dallo sceneggiatore Eric Pearson durante un’intervista con The Hollywood Reporter, dove ha discusso le varie sequenze scartate e il loro impatto sulla narrazione complessiva.

La connessione tra Yelena Belova e Clint Barton

Nel film Black Widow, il personaggio di Valentina Allegra de Fontaine incarica Yelena Belova di eliminare Clint Barton, facendole credere che fosse lui il responsabile della morte di sua sorella, Natasha Romanoff, la prima Vedova Nera. Questa trama si sviluppa ulteriormente nella serie Occhio di Falco, dove Yelena tenta di portare a termine il suo compito, ma scopre la verità sui reali eventi. Tuttavia, nel film Thunderbolts, non ci sono riferimenti diretti a questi eventi, nonostante esistesse una sequenza tagliata che avrebbe dovuto collegare le due storie.

Eric Pearson ha spiegato che le prime bozze della sceneggiatura includevano una scena in cui Yelena affrontava Valentina riguardo all’ordine di uccidere Clint Barton. Stan ha rivelato che questa era una delle sue scene preferite, poiché metteva in evidenza il potere manipolativo di Valentina. Nella scena, Yelena entra furiosa, accusando Valentina di averla incastrata, dato che Clint non era l’assassino di sua sorella, ma piuttosto il suo migliore amico. Valentina, in risposta, ribalta la situazione, affermando che Yelena era stata pagata per un lavoro che non aveva nemmeno portato a termine, scusandosi per aver cercato di motivarla.

L’importanza della scena nel contesto del Marvel Cinematic Universe

La scena eliminata avrebbe avuto un significato importante nel contesto del Marvel Cinematic Universe , contribuendo a chiarire le dinamiche tra i personaggi e il loro sviluppo. Tuttavia, la decisione di rimuoverla sembra riflettere una tendenza della Marvel a separare sempre di più gli eventi delle serie dai film. Questa scelta potrebbe essere stata influenzata dalla necessità di non confondere il pubblico, specialmente coloro che non hanno seguito la serie Occhio di Falco.

La mancanza di riferimenti a eventi chiave delle serie nei film potrebbe rappresentare una strategia per rendere le storie più accessibili a un pubblico più ampio. Tuttavia, ciò potrebbe anche deludere i fan che desiderano vedere una narrazione più interconnessa tra i vari progetti del MCU.

Nuove informazioni su Occhio di Falco 2

Nel frattempo, sono emerse notizie riguardo a Occhio di Falco 2, che sembra essere in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming Disney+. Questo sequel potrebbe approfondire ulteriormente le storie dei personaggi e le loro interazioni, offrendo ai fan l’opportunità di esplorare ulteriormente le dinamiche tra Yelena Belova e Clint Barton. La crescente attenzione verso le serie Marvel su Disney+ suggerisce che la casa di produzione sta cercando di espandere il proprio universo narrativo, pur mantenendo una certa distanza tra i film e le serie.

