Sebastian Stan e Anthony Mackie: Un’amicizia che attraversa il Marvel Cinematic Universe

Il mondo del cinema è spesso costellato di amicizie che si formano sul set, e quella tra Sebastian Stan e Anthony Mackie è una delle più celebri nel Marvel Cinematic Universe. Recentemente, Stan ha condiviso un aneddoto divertente riguardante un messaggio ricevuto da Mackie, proprio in un momento di grande attesa per il suo nuovo film, “Thunderbolts“. Questo scambio non solo mette in luce il legame tra i due attori, ma offre anche uno spaccato della vita dietro le quinte del MCU.

Un messaggio tra amici

Durante un incontro con la stampa per promuovere “Thunderbolts“, Sebastian Stan ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Anthony Mackie, suo collega e amico. Il messaggio iniziava con un semplice “Come va amico?”, a cui Stan ha risposto con altrettanta cordialità. “Non c’è male. Come stai?”, ha raccontato l’attore, impersonando la voce di Mackie e facendo ridere i presenti. La conversazione si è poi spostata su questioni più pratiche, con Mackie che chiedeva a Stan dove alloggiasse. Stan, con un tono scherzoso, ha confessato di non avere ancora una sistemazione, ricevendo una risposta affettuosa da Mackie: “Non fare così”. Questo scambio di messaggi evidenzia non solo la loro amicizia, ma anche la familiarità e il supporto reciproco che caratterizzano il loro rapporto.

L’amicizia tra Sebastian Stan e Anthony Mackie

Sebastian Stan e Anthony Mackie si sono incontrati per la prima volta sul set di “Captain America: The Winter Soldier” nel 2014, dove hanno interpretato rispettivamente Bucky Barnes e Sam Wilson. Da allora, i due attori hanno continuato a lavorare insieme, riprendendo i loro ruoli nella serie “The Falcon and the Winter Soldier” su Disney+. In questa serie, Mackie ha assunto il ruolo di Captain America, succedendo a Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, dopo gli eventi di “Avengers: Endgame“. La loro chimica sullo schermo ha contribuito a rendere i personaggi ancora più amati dal pubblico, e la loro amicizia si è consolidata anche al di fuori del set.

Un anno di lavoro e assenza

In un’intervista con Variety, Stan ha parlato del suo impegno nelle riprese di “Thunderbolts” e ha scherzato sul fatto che, a causa di questo lavoro, non ha avuto molte occasioni di vedere Mackie. “Con Thunderbolts, lasciatemelo dire, è stato un anno molto più tranquillo per me perché non ho visto Anthony Mackie“, ha affermato l’attore, aggiungendo che, nonostante le battute, gli manca la presenza del suo amico. Questa dichiarazione mette in evidenza quanto sia forte il legame tra i due, che va oltre il semplice rapporto di lavoro e si traduce in una vera amicizia.

Il futuro nel Marvel Cinematic Universe

Sebastian Stan ha anche accennato alla sua partecipazione in “Captain America: Brave New World“, dove apparirà in un cameo. Questo dettaglio ha suscitato l’interesse dei fan, che attendono con ansia di vedere come si svilupperà la storia dei loro personaggi. La continua evoluzione dei ruoli di Stan e Mackie nel Marvel Cinematic Universe dimostra quanto sia importante la loro collaborazione, sia sul piano professionale che personale. Con “Thunderbolts” in arrivo e altri progetti all’orizzonte, i fan possono aspettarsi di vedere ancora molto di questi due talentuosi attori insieme.

