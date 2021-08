“Seance” sarà trasmesso dalla piattaforma streaming Shudder.

Seance: Simon Barrett ritorna con un nuovo horror

“Seance” è il nuovo film horror dello scrittore e sceneggiatore di You’re Next , Simon Barrett. La pellicola sarà distribuita in esclusiva sulla piattaforma dedicata all’horror, Shadder di AMC Networks. Il film verrà anche distribuito in alcune sale cinematografiche americane e on demand il 21 maggio, poi passerà allo streamer dal 29 settembre.

La storia segue una giovane ragazza di nome Camille Meadows ( Suki Waterhouse ), studentessa della Edelvine Academy for Girls. Camille cerca di scoprire il mistero di uno spirito che infesta la scuola. Tenta una seduta spiritica con l’aiuto di altre ragazze. Quando però una di queste ragazze viene ritrovata morta, iniziano a capire l’orrore che hanno risvegliato.

Barrett, che ha scritto film horror come “The Guest” e “Blair Witch”, con questa pellicola fa il suo debutto alla regia. Il resto del cast vede anche Madisen Beaty ( C’era una volta a Hollywood ), Ella-Rae Smith ( Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ), Inanna Sarkis ( After franchise ), Seamus Patterson ( Channel Zero) e Marina Stephenson-Kerr ( Channel Zero ).

Sinossi ufficiale del film

Camille Meadows è la nuova studentessa della prestigiosa Edelvine Academy for Girls. Poco dopo il suo arrivo, sei ragazze la invitano a unirsi a loro in un rituale notturno, evocando lo spirito di un ex studente morto che, secondo quanto riferito, infesta le loro sale. Ma prima del mattino, una delle ragazze muore, lasciando le altre a chiedersi cosa potrebbero aver risvegliato.

“Seance” sarà trasmesso in esclusiva su Shudder il 29 settembre.

Francesca Reale

24/08/2021