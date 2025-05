Sean Penn: L’ultima star di Hollywood è Jennifer Lawrence, ma Tom Cruise rimane un eccellente artista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sean Penn, attore e regista vincitore di un Premio Oscar, ha recentemente condiviso le sue opinioni sul panorama attuale di Hollywood durante un episodio del “The Louis Theroux Podcast“. La conversazione ha toccato vari aspetti del mondo del cinema, in particolare il concetto di star system e le figure che lo rappresentano oggi. Penn ha espresso il suo sostegno a Woody Allen e ha discusso di come il divismo cinematografico stia cambiando, identificando Jennifer Lawrence come l’ultima vera star del cinema.

Jennifer Lawrence: L’ultima vera star di Hollywood

Nel corso del podcast, Sean Penn ha affermato che Jennifer Lawrence rappresenta “probabilmente l’ultima star del cinema” che Hollywood ha prodotto. Secondo l’attore, il “generatore di stelle del cinema si è esaurito” dopo la sua ascesa. Questa dichiarazione sottolinea una percezione diffusa che il panorama delle celebrità stia attraversando un cambiamento significativo, con meno figure carismatiche in grado di attrarre il pubblico come una volta. Penn ha messo in evidenza come il divismo, un tempo caratterizzato da personalità di grande impatto, stia perdendo terreno, lasciando spazio a un’industria cinematografica che sembra meno focalizzata sulla creazione di star di grande richiamo.

La riflessione di Penn su Lawrence non è solo un riconoscimento del suo talento, ma anche un’analisi di come il mercato cinematografico stia evolvendo. La sua carriera, costellata di successi e premi, ha segnato un’epoca in cui le attrici potevano dominare il box office. Tuttavia, la mancanza di nuove figure di spicco potrebbe indicare un cambiamento nei gusti del pubblico e nella produzione cinematografica.

Tom Cruise: Un eccellente artista e stuntman

Durante la conversazione, Penn ha anche elogiato Tom Cruise, definendolo un “uomo che persegue l’eccellenza ad un livello davvero alto”. Con l’imminente uscita di “Mission: Impossible – The Final Reckoning“, presentato al Festival di Cannes, Cruise continua a dimostrare la sua capacità di attrarre il pubblico. Penn ha sottolineato come Cruise sia un attore di grande talento, ma anche un artigiano del cinema, capace di realizzare opere di alta qualità.

Penn ha affermato che i film di Cruise non vengono realizzati senza un impegno straordinario, evidenziando il suo ruolo fondamentale nella produzione di molte pellicole di successo. “Non è un caso”, ha detto Penn, riferendosi alle acrobazie che Cruise esegue personalmente. La sua dedizione e il suo approccio pratico lo rendono uno dei migliori stuntman nel panorama cinematografico, un aspetto che Penn ha voluto mettere in risalto.

Timothée Chalamet: Un talento emergente

Un altro punto di discussione è stato il giovane attore Timothée Chalamet. Penn ha rivelato di non aver ancora visto alcuno dei film di Chalamet, incluso “A Complete Unknown“, in cui l’attore interpreta un giovane Bob Dylan. Nonostante ciò, Penn ha espresso ammirazione per il talento dei giovani attori, affermando che alcune delle loro interpretazioni lo hanno fatto riflettere sulla sua carriera.

Il conduttore del podcast ha chiesto a Penn se stesse parlando proprio di Chalamet, ma l’attore ha mantenuto il mistero, lasciando intendere che il giovane talento rappresenti una nuova generazione di attori che sta ridefinendo il cinema contemporaneo. Chalamet ha recentemente ricevuto un David di Donatello Speciale in Italia, un riconoscimento che testimonia il suo impatto nel settore e la sua crescente popolarità.

Le osservazioni di Sean Penn offrono uno spaccato interessante sullo stato attuale di Hollywood, evidenziando le sfide e le opportunità che i nuovi talenti devono affrontare in un’industria in continua evoluzione.

