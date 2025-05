Sean Gunn nel nuovo DC Universe: Maxwell Lord tra ambiguità e strategia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’inizio del nuovo DC Universe, sotto la direzione di James Gunn e Peter Safran, molti attori del precedente DCEU sono stati esclusi. Tuttavia, Sean Gunn avrà un ruolo significativo nel reboot, portando il suo talento in un contesto rinnovato e intrigante. L’attore, già noto per il suo lavoro in Creature Commandos, dove ha doppiato G.I. Robot e ripreso il ruolo di Weasel, si prepara a interpretare Maxwell Lord in live-action, un personaggio che promette di essere molto diverso rispetto alla sua incarnazione in Wonder Woman 1984.

Il nuovo volto di Maxwell Lord

Nel nuovo DC Universe, Maxwell Lord sarà rappresentato in modo più fedele alla sua origine nei fumetti. A differenza della versione precedente, che si concentrava su aspetti più supereroistici e villain, questa volta il personaggio si avvicina a una figura ambigua e strategica. La sua complessità morale e le sue ambizioni lo renderanno un antagonista intrigante, capace di interagire con i protagonisti in modo più sfumato e meno stereotipato.

Recenti immagini rubate dal set del nuovo film di Superman hanno rivelato il logo “LordTech“, suggerendo un collegamento diretto con altri personaggi noti come Guy Gardner, Hawkgirl e Mr. Terrific. Questi dettagli indicano che Maxwell Lord non sarà solo un personaggio isolato, ma parte di un contesto narrativo più ampio, dove le sue interazioni con altri eroi e figure chiave della DC potrebbero influenzare significativamente la trama. Nei fumetti, Lord è noto per la sua discesa morale, culminata in uno scontro decisivo con Wonder Woman, il che lascia presagire che il suo arco narrativo nel nuovo film potrebbe essere altrettanto drammatico.

La conferma di Sean Gunn al Northern FanCon

Durante un panel al Northern FanCon, Sean Gunn ha confermato la sua partecipazione al film, sebbene in modo piuttosto enigmatico. Ha dichiarato di aver chiesto a James Gunn se potesse rivelare la sua presenza nel progetto, ricevendo una risposta che lasciava intendere un ruolo significativo ma non completamente definito. “Puoi dire che sei un po’ nel film”, ha riferito Sean, suggerendo che il suo personaggio avrà un’importanza strategica nel contesto del nuovo DC Universe.

Questa affermazione ha acceso l’entusiasmo tra i fan, che si aspettavano un debutto di Maxwell Lord in altre produzioni, come Peacemaker stagione 2 o Waller. Tuttavia, l’inserimento del personaggio in Superman sembra offrire un’opportunità ideale per esplorare le sue dinamiche e il suo impatto all’interno della storia, specialmente in un contesto che promette di essere ricco di azione e intrighi.

Un approccio umano al personaggio

Sean Gunn ha anche condiviso alcune anticipazioni sul suo approccio al ruolo di Maxwell Lord. Ha sottolineato che questa interpretazione sarà molto più radicata nella realtà, presentando un personaggio umano e complesso. “Sarà un’interpretazione più tradizionale rispetto agli altri miei personaggi”, ha affermato, suggerendo che il pubblico potrà aspettarsi una rappresentazione più sfumata e profonda del personaggio, lontana dagli stereotipi di supercattivo.

Superman, previsto per l’estate 2025, rappresenta il primo film ufficiale del nuovo universo cinematografico DC. James Gunn ha promesso una versione del supereroe che combina azione, emozione e ironia, presentando un Clark Kent che è profondamente umano e guidato dalla fiducia nella bontà delle persone.

Il cast del nuovo Superman

Il cast del film include nomi di spicco come David Corenswet nel ruolo di Superman, Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor. Accanto a loro, ci saranno anche Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan, Edi Gathegi, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Alan Tudyk, Wendell Pierce e Milly Alcock. Questo ensemble promette di portare sullo schermo una storia avvincente, ricca di personaggi ben sviluppati e interazioni significative, che potrebbero ridefinire il panorama del DC Universe per gli anni a venire.

