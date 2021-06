Scream 5: la produzione del film è terminata

“Scream 5” è pronto a riaccendere le paure. La produzione è giunta al termine e Gosthface è pronto a tornare nei cinema a gennaio 2022.

Scream 5: Tyler Gillet annuncia la fine della produzione del film

Il taglio finale di Scream 5 è completo. In un post su Instagram, il co-regista Tyler Gillett ha rivelato che il sequel dell’amato franchise horror è ormai verso le battute finali, il che significa che la modifica del film è ora impostata mentre si sposta in altre fasi della post-produzione. Il post include una foto del Newman Scoring Stage della Fox.

In un post simile, l’altro regista del film, Matt Bettinelli-Olpin, ha annunciato che anche la colonna sonora è completa, mostrando un primo piano di alcuni spartiti. I post offrono un raro scorcio dietro le quinte di un progetto i cui dettagli sono stati accuratamente custoditi. Oltre a utilizzare più versioni della sceneggiatura per evitare potenziali perdite, Gilet e Bettinelli-Olpin hanno lavorato su più tagli del film contemporaneamente.

Questo non è il primo film horror per il team di regia, che in precedenza aveva collaborato al divertente “Ready or Not” del 2019. Hanno chiaramente molta riverenza per il genere, così come per il lavoro del creatore di “Scream” Wes Craven.

Il cast del prossimo Scream

Il film vede il ritorno del cast principale del franchise, tra cui Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, David Arquette nei panni di Dewey Riley e Courteney Cox nei panni di Gale Weathers (con Roger L. Jackson che fornisce ancora una volta la voce di Ghostface). Il mese scorso, in un’intervista con Drew Barrymore, la Cox ha chiarito la natura del sequel. “Non è un reboot, non è un remake, è solo un lancio nuovo di zecca“, ha spiegato. “Penso che sarà fantastico.”

L’uscita di “Scream 5” è prevista per il 14 gennaio 2022.