Scream 5: Il nuovo poster creato da un fan di Creepy Duck Design

Il fantastico poster creato dai fan di Creepy Duck Design per ” Scream 5 ” è il nuovo regalo di Dolby per gli appassionati della serie “Scream”. Il nuovo capito è in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 13 gennaio 2022.

Il nuovo poster creato dai fan di Creepy Duck Design

Il poster di “Scream 5” ci offre un nuovo sguardo sull’arrivo del quinto capitolo della famosa serie. Nel poster, la maschera Ghostface con la bocca spalancata a forma di tunnel sembra voler inghiottire i veicoli mentre si fanno strada, presumibilmente, nella città di Woodsboro. Con fumo e nebbia che si alzano intorno alla maschera e alberi dai colori autunnali in primo piano, il design del poster si basa su un’opera d’arte creata da un fan di Creepy Duck Design ed è stata creata in collaborazione con l’artista.

“Scream 5” riprenderà 25 anni dopo gli eventi del film originale. Scossa da una serie di omicidi spietati e raccapriccianti, Woodsboro, in California, non è mai stata veramente la stessa. Ora, un nuovo killer prova la maschera Ghostface e si propone di prendere di mira una nuova cricca di amici.

Sperando di portare alla luce segreti ritenuti a lungo perduti nel tempo mentre infligge carneficina e dolore, il nuovo assassino non si fermerà davanti a nulla finché non riuscirà a sconfiggere tutti quelli che incontra. Ma, quando alcuni volti familiari tornano per aiutare i nuovi bersagli a prendere il sopravvento sul sadico assassino, Ghostface avrà il suo più grande combattimento di sempre.

Regia e cast

Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (“Ready or Not”) e scritto da James Vanderbilt (“Castle Rock”) e Guy Busick (“Murder Mystery”), “Scream 5” ha nel suo cast nuovi interpreti: Jenna Ortega (“Stuck in the Middle”), Jack Quaid (“The Boys”), Dylan Minnette (“13 Reasons Why”), Melissa Barrera (“Vida”), Kyle Gallner (“Jennifer’s Body”), Marley Shelton (“Bubble Boy”), Mikey Madison (“Better Things”), Mason Gooding (“Love, Victor”), Jasmin Savoy Brown (“Yellowjackets”) e la modella/attrice Sonia Ben Ammar. Torneranno anche alcuni volti noti dei film originali: Neve Campbell (“The Craft”) riprenderà il suo ruolo di Sidney Prescott, insieme a Courteney Cox (“Friends”) come Gale Weathers, e David Arquette (“You Cannot Kill David Arquette”) come Dewey Riley.

La pellicola uscirà nelle sale italiane il 13 gennaio e in quelle americane il 14.