Scopri tre thriller imperdibili su Netflix: film da non perdere nel 2025

Netflix offre una vasta gamma di film, ma tra le numerose opzioni, ci sono alcuni thriller che meritano di essere scoperti. In questo articolo, esploreremo tre titoli meno conosciuti ma estremamente avvincenti, perfetti per chi cerca un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente. Questi film, pur non essendo tra i più pubblicizzati, offrono trame avvincenti e personaggi memorabili, rendendoli delle vere e proprie gemme da recuperare.

Copycat – omicidi in serie: un thriller psicologico del 1995

“Copycat – omicidi in serie“, diretto da Jon Amiel, è un thriller psicologico che ha debuttato nel 1995. La trama si sviluppa attorno a un serial killer che emula i crimini di omicidi famosi, creando una scia di terrore a San Francisco. La criminologa Helen Hudson, interpretata da Sigourney Weaver, è una figura centrale nel film. Dopo aver subito un attacco da parte di un serial killer, vive in un costante stato di paura e isolamento. Tuttavia, quando i nuovi omicidi iniziano a verificarsi, si unisce alla detective Mary Jane Monahan, interpretata da Holly Hunter, per fermare il killer.

Il film si distingue per la sua capacità di esplorare la psicologia dei personaggi, in particolare quella di Helen, che deve affrontare i propri demoni mentre cerca di risolvere il caso. La tensione cresce man mano che le due donne si avvicinano alla verità, rivelando un intreccio di inganni e colpi di scena. “Copycat” non è solo un film di suspense, ma anche una riflessione sulla paura e sulla resilienza, rendendolo un’opera da riscoprire.

I don’t feel at home in this world anymore: una commedia nera con un tocco di violenza

Passando a un film del 2017, “I Don’t Feel at Home in This World Anymore“, diretto da Macon Blair, mescola elementi di commedia nera con una trama violenta. La protagonista, Melanie Lynskey, interpreta una disillusa assistente infermiera che si sente sempre più alienata dalla società. La sua vita prende una piega inaspettata quando torna a casa e scopre di essere stata derubata. Delusa dall’inerzia della polizia, decide di prendere in mano la situazione e avvia una sua indagine.

Durante il suo percorso, incontra Tony, un vicino di casa interpretato da Elijah Wood, un metallaro eccentricamente affascinante con una passione per le armi giapponesi. Insieme, i due si avventurano in una serie di situazioni pericolose e surreali, affrontando criminali e situazioni impreviste. Questo film riesce a bilanciare momenti di umorismo con scene di violenza, creando un’esperienza cinematografica unica e coinvolgente. La performance di Lynskey è particolarmente apprezzata, poiché riesce a trasmettere la vulnerabilità e la determinazione del suo personaggio.

Rebel ridge: un action thriller del 2024

Infine, “Rebel Ridge“, diretto da Jeremy Saulnier e uscito nel 2024, è un action thriller che promette adrenalina e suspense. Il film segue la storia di Aaron Pierre, che interpreta un ex marine coinvolto in un evento drammatico. Mentre si dirige in bicicletta per pagare la cauzione del cugino, viene speronato e fermato da due agenti di polizia. La situazione si complica ulteriormente quando i poliziotti confiscano il suo denaro, ignari delle conseguenze delle loro azioni.

“Rebel Ridge” si distingue per la sua narrazione intensa e i temi di giustizia e corruzione. La regia di Saulnier è nota per la sua capacità di creare atmosfere cariche di tensione, e questo film non fa eccezione. La trama si sviluppa in un crescendo di eventi che mettono alla prova il protagonista e lo spingono a lottare per la sua libertà. La combinazione di azione e dramma rende questo film un’opzione imperdibile per gli amanti del genere thriller.

Questi tre film rappresentano solo una piccola selezione delle molteplici opzioni disponibili su Netflix. Ognuno di essi offre una prospettiva unica sul genere thriller, invitando gli spettatori a immergersi in storie avvincenti e personaggi complessi.

