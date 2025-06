Scopri le scene post-credit del nuovo film Pixar Elio: ecco cosa ti aspetta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo film Pixar, intitolato Elio, ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e i personaggi affascinanti. Oltre al finale emozionante, gli spettatori si chiedono spesso cosa riservino le scene post-credit, un elemento distintivo dei film Pixar. In questo articolo, esploreremo i dettagli delle sequenze nascoste che arricchiscono ulteriormente l’esperienza cinematografica di Elio.

Le sorprese delle scene post-credit

Contrariamente alle aspettative, la versione cinematografica di Elio non presenta i tradizionali bloopers che caratterizzano spesso i film Pixar. Questi divertenti errori saranno probabilmente inclusi nella versione home-video, ma non mancano altre sorprese. Infatti, Elio offre due scene post-credit, una collocata a metà dei titoli di coda e l’altra alla fine.

La prima scena post-credit: un contatto intergalattico

La prima sequenza post-credit si svolge sulla spiaggia, dove Elio e il suo nuovo amico umano, Bryce, si trovano a armeggiare con una radio. Questo momento è un’estensione del finale del film, in cui i due personaggi cercano di contattare il Comuniverso per parlare con Glordon, un amico alieno. Quando Glordon chiede a Elio di raccontargli le ultime novità, il protagonista inizia a condividere le sue avventure. Questa scena, sebbene breve, offre un ulteriore approfondimento sul legame tra Elio e i suoi amici, lasciando gli spettatori con un sorriso.

La seconda scena post-credit: un teaser per il futuro

La seconda scena post-credit, che appare dopo i titoli di coda, si distacca completamente dalla trama di Elio. Qui, gli spettatori possono assistere a un primo teaser di Hoppers, il prossimo film della Pixar, previsto per marzo 2026. In questa sequenza, una lucertola verde, dal design cartoonesco, è intenta a digitare ripetutamente l’emoji della lucertola su uno smartphone. Una voce simile a quella di Siri accompagna l’azione, pronunciando “lucertola” ogni volta che l’animale preme il tasto. Questo divertente siparietto anticipa l’arrivo di un nuovo film, suscitando curiosità e aspettativa tra i fan della Pixar.

L’attesa per i prossimi film Pixar

Con Elio che ha già fatto il suo debutto, l’attenzione si sposta ora sui futuri progetti della Pixar. La casa di produzione è nota per la sua capacità di sorprendere il pubblico con storie originali e personaggi memorabili. I fan possono già iniziare a prepararsi per Hoppers e altri titoli in arrivo, continuando a seguire le avventure che la Pixar ha in serbo.

In sintesi, le scene post-credit di Elio non solo offrono un ulteriore approfondimento sui personaggi, ma introducono anche nuove storie che arricchiranno l’universo Pixar.

