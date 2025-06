Scopri Deva: il film d’azione indiano su Netflix che ricorda John Wick e Memento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Per gli amanti del cinema d’azione, Netflix offre una selezione di film indiani che meritano attenzione. Tra questi, spicca Deva, un lungometraggio che unisce elementi di suspense e azione, richiamando alla mente titoli celebri come John Wick. Diretto da Rosshan Andrews, questo film in lingua hindi è un remake del dramma Mumbai Police del 2013 e si distingue per la sua trama avvincente e le coreografie di combattimento ben curate.

La trama di Deva: un detective ribelle

Deva racconta la storia di Dev Ambre, un detective dotato di un’intelligenza acuta ma con un carattere ribelle. La sua personalità e i metodi investigativi ricordano quelli di John Wick, interpretato da Keanu Reeves, creando un parallelismo interessante tra i due personaggi. Dev è un protagonista complesso, la cui vita viene stravolta da un incidente in moto che gli provoca la perdita totale della memoria. Questo evento segna l’inizio di un viaggio attraverso il suo passato e il suo presente, mentre cerca di ricostruire la sua identità e il suo ruolo nel mondo.

La narrazione non lineare del film è uno degli aspetti che lo rende intrigante. Proprio come in Memento di Christopher Nolan, in cui il protagonista Guy Pearce affronta una condizione simile, la storia di Deva si sviluppa attraverso salti temporali che rivelano gradualmente dettagli cruciali sulla vita di Dev. Questo approccio narrativo tiene alta l’attenzione dello spettatore, permettendo di esplorare le sfide e i conflitti interni del protagonista.

Le coreografie e l’azione

Un altro elemento che distingue Deva è la qualità delle coreografie di combattimento. Le scene d’azione sono progettate con grande attenzione, richiamando lo stile visivo e dinamico della saga di John Wick. Gli spettatori possono aspettarsi sequenze di combattimento intense e coreografate con precisione, che contribuiscono a creare un’atmosfera di tensione e adrenalina. La regia di Rosshan Andrews riesce a catturare l’essenza di un thriller d’azione, rendendo ogni scena coinvolgente e memorabile.

La combinazione di una trama avvincente e di azione ben realizzata rende Deva un’opzione imperdibile per chi cerca un film che unisca intrattenimento e suspense. Gli appassionati di cinema d’azione troveranno in questo film un’alternativa interessante ai titoli occidentali, con un tocco distintivo del cinema indiano.

Disponibilità e ulteriori contenuti

Deva è attualmente disponibile su Netflix, offrendo così l’opportunità di scoprire un’opera cinematografica che si distingue nel panorama dei film d’azione. Per coloro che sono già fan della saga di John Wick, questo film rappresenta un’ottima occasione per esplorare nuove storie e stili narrativi. Non dimenticate di dare un’occhiata anche al trailer di Ballerina, lo spin-off della saga di John Wick, per rimanere aggiornati sulle ultime novità del genere.

