Scoperta del trailer finale di I Fantastici Quattro – Gli inizi: tre dettagli per i veri fan Marvel

Il nuovo trailer di “I Fantastici Quattro – Gli inizi” ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della Marvel, rivelando alcuni dettagli che solo i veri appassionati della saga possono apprezzare. Con l’uscita di questo film, i fan possono aspettarsi un mix di nostalgia e innovazione, mentre i personaggi iconici tornano sul grande schermo. In questo articolo, esploreremo tre elementi chiave presenti nel trailer che richiamano la storia fumettistica e l’universo Marvel.

La barba della Cosa: un richiamo ai fumetti

Uno dei dettagli più interessanti del trailer è la presenza della barba di roccia del personaggio noto come La Cosa. Questo particolare aspetto non è solo una scelta estetica, ma un omaggio a una delle storie più iconiche dei fumetti Marvel. Infatti, già negli anni ’60, La Cosa, il cui vero nome è Ben Grimm, ha sfoggiato una barba di roccia in una delle sue avventure. In quella storia, il Dottor Destino utilizza una macchina del tempo per rimandare indietro nel tempo Ben, Reed Richards e Johnny Storm nella ricerca di un tesoro di Barbanera. Questo richiamo alla tradizione fumettistica non solo delizia i fan di lunga data, ma dimostra anche come il film intenda onorare la sua eredità.

Franklin Richards: il potere di un personaggio iconico

Un altro elemento di grande rilevanza nel trailer è l’apparizione di Franklin Richards, il figlio di Reed e Sue Storm. Per i fan dei fumetti Marvel, Franklin rappresenta uno dei personaggi più potenti dell’universo. Dotato di abilità straordinarie, tra cui l’onnipotenza e la capacità di alterare la realtà, Franklin è un personaggio che ha avuto un impatto significativo nelle storie Marvel. Tuttavia, è probabile che il Marvel Cinematic Universe riduca la portata delle sue capacità per adattarle meglio alla narrazione del film. La sua presenza nel trailer, comunque, suggerisce che il film si avvicinerà a trame più complesse e intriganti, aprendo la strada a nuove possibilità narrative.

La frase iconica “È tempo di distruzione”

Infine, un altro dettaglio che non può passare inosservato è la gag legata alla frase “È tempo di distruzione”, tradotta in inglese come “It’s clobberin’ time”. Questa espressione è storicamente associata a La Cosa, che la pronuncia sempre prima di lanciarsi in battaglia. Tuttavia, nel trailer, sembra che il personaggio non sia particolarmente entusiasta di usare questa frase, suggerendo un contrasto con la sua controparte televisiva. Questo elemento di umorismo potrebbe aggiungere una dimensione interessante al personaggio, mostrando una sua evoluzione rispetto alle versioni precedenti e rendendo la narrazione più dinamica.

Con questi dettagli, il trailer di “I Fantastici Quattro – Gli inizi” promette di essere un viaggio affascinante per i fan, mescolando elementi classici con nuove interpretazioni. La curiosità cresce in attesa dell’uscita del film, che si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati dell’universo Marvel.

