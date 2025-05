Scontro tra concorrenti in The Couple: Luca Tommassini e Antonino Spinalbese al centro della polemica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova puntata di The Couple ha preso avvio con un acceso confronto tra le coppie in nomination, creando un’atmosfera di tensione e rivalità. Durante il programma, Ilary Blasi ha colto l’occasione per interrogare Luca Tommassini, opinionista del reality, riguardo alla figura di leader all’interno della casa. La risposta di Tommassini ha scatenato una serie di reazioni tra i concorrenti, in particolare nei confronti di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, che continua a essere un punto focale delle discussioni.

Il confronto tra Luca Tommassini e Antonino Spinalbese

Durante il dibattito, Ilary Blasi ha chiesto a Luca Tommassini di esprimere la sua opinione su chi considerasse il leader della casa, tra Irma Testa e Antonino Spinalbese. Tommassini ha subito indicato Antonino, ma non senza lanciare una frecciatina: “Più di un leader direi che c’è un docente di università di reality, che è Antonino… Io ci andrei a fare lezione…”. Questa affermazione ha messo in evidenza la percezione di Tommassini riguardo al comportamento di Spinalbese, che secondo lui si limita a osservare senza prendere iniziative.

La reazione di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese non ha tardato a rispondere alle provocazioni di Tommassini, mostrando il suo disappunto in modo ironico: “Ho un’Academy di reality…”. La tensione è aumentata ulteriormente quando Irma Testa ha espresso il suo disappunto nei confronti di Spinalbese, affermando: “Non mi piace quello che fa Antonino… Lui è venuto in un reality per guardare gli altri… Non sta facendo il suo reality…”. Le parole di Testa hanno messo in evidenza il malcontento nei confronti dell’atteggiamento di Spinalbese, che sembra non riuscire a trovare il suo posto all’interno del programma.

Le polemiche continuano

Ilary Blasi ha poi invitato le coppie in nomination a esprimere le loro opinioni in studio, e le sorelle Testa hanno continuato a criticare Antonino. Quest’ultimo ha reagito con frustrazione, affermando: “Io qualsiasi cosa faccia o non faccia non va bene, un po’ come a Luca Tommassini… Va bene… Ci sta…”. Questo scambio ha evidenziato come Spinalbese si senta costantemente sotto esame, un tema ricorrente nel corso del programma.

Un clima di tensione e rivalità

La situazione è diventata ancora più tesa quando Tommassini ha suggerito che, se dovesse mai partecipare a un reality come concorrente, vorrebbe prendere lezioni da Spinalbese. La risposta di Antonino non si è fatta attendere: “Io invece vorrei venire a lezione da te per fare l’opinionista…”. A questo punto, una delle sorelle Testa ha colto l’occasione per lanciare un’altra frecciatina, sottolineando il numero di reality a cui ha partecipato Spinalbese e insinuando che stia cercando di diventare un opinionista.

In questo clima di rivalità e tensione, Antonino Spinalbese continua a essere al centro delle polemiche, rispondendo con prontezza a ogni critica. La sua presenza nel programma, sia per le sue azioni che per le reazioni degli altri concorrenti, sembra garantire un continuo interesse da parte del pubblico.

