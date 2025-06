Scontro tra Canale 5 e Rai 1: l’isola dei famosi e nessuno mi può giudicare si contendono gli ascolti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mercoledì 25 giugno 2025 ha visto un acceso confronto tra i programmi televisivi di punta di Canale 5 e Rai 1, con la semifinale de L’Isola dei Famosi 2025 e il film Nessuno mi può giudicare. Questo scontro ha messo in evidenza le preferenze del pubblico, evidenziando un’alta competitività nel panorama televisivo italiano. La semifinale del reality show, condotto da Veronica Gentili, ha ottenuto uno share del 15.4%, ma è stata superata in termini di spettatori totali dal film di Massimiliano Bruno, che ha raggiunto il 14.9% con 2.226.000 telespettatori. Questo confronto ravvicinato sottolinea il buon momento per il reality e la continua attrattiva della commedia italiana.

Rai 3 e il successo di chi l’ha visto?

Nel contesto di questa serata di ascolti, Rai 3 ha ottenuto un risultato notevole grazie a Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Con 1.586.000 spettatori e un share dell’11.8%, il format crime ha dimostrato di mantenere un forte interesse tra il pubblico, confermando l’importanza dell’approfondimento e della narrazione di casi reali. Questo successo evidenzia come il pubblico continui a premiare contenuti che offrono un’analisi dettagliata e coinvolgente di questioni di attualità.

Italia 1 e l’action i predoni

Su Italia 1, il film d’azione I predoni ha ottenuto un discreto 6.2% di share, con 909.000 spettatori. Sebbene non si tratti di un risultato eccezionale, il film ha mantenuto una posizione stabile nel palinsesto, dimostrando che il genere action continua a trovare il suo pubblico. Retequattro ha registrato un risultato inferiore con Zona Bianca, fermandosi al 5.9%. Questi dati indicano un panorama televisivo variegato, dove i generi diversi cercano di attrarre l’attenzione del pubblico.

Rai 2 e la serialità con delitti in paradiso

Rai 2 ha puntato sulla serialità con Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso, ma i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Insieme, i due programmi hanno raccolto circa 1,5 milioni di telespettatori, con share che oscillano tra il 5.4% e il 5.6%. Questo evidenzia una certa difficoltà nel catturare l’attenzione del pubblico, un aspetto che potrebbe richiedere una rivalutazione dei contenuti proposti.

Access prime time: affari tuoi continua a dominare

Nel segmento di access prime time, Affari Tuoi su Rai 1 ha confermato la sua leadership con un impressionante 28.3% di share, attirando oltre 4,5 milioni di spettatori. Questo risultato evidenzia la solidità del programma, che continua a essere un punto di riferimento per gli spettatori. Al contrario, Paperissima Sprint su Canale 5 ha ottenuto un 11.3%, mostrando una certa distanza rispetto al programma di Rai 1.

In preserale, Reazione a Catena ha confermato il suo status di quiz leader dell’estate, sfiorando il 25% di share nel blocco principale. Questo successo dimostra l’appeal dei quiz e dei giochi televisivi, che continuano a intrattenere e coinvolgere il pubblico italiano.

