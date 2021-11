Scena: una serata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Filmstudio propone un interessante serata di approfondimento.

Filmstudio: Il cinema è delle donne

Il 25 novembre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Filmstudio propone la serata: HER – Il cinema è delle donne. Un appuntamento per approfondire il tema del ruolo dell’immagine femminile nel cinema narrativo, indagando così il cambiamento nella relazione tra le donne e la loro rappresentazione nella società dell’informazione.

Si inizia con proiezione del corto “Fughe lineari in progressione psichica” cui seguirà il dibattito con Michela Di Biase, consigliera regionale e presidente dell’Associazione F.A.R.E (Femminista, Ambientalista, Radicale, Europeista); Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio ed Elisa Amoruso, regista. Al termine la proiezione del documentario “Bellissime” di Elisa Amoruso.

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In una giornata in cui in ogni dove si tenta di accendere i riflettori su un fenomeno che spegne ogni giorno tante vite, anche il cinema fa la sua parte. Lo spazio culturale Scena, crogiolo culturale romano, che organizza eventi aperti a tutti, e sempre gratuiti, offre un’importante occasione di dialogo su un tema così importante. Sono ancora troppe le donne che non hanno il coraggio di denunciare il proprio aguzzino, e troppo spesso anche chi sa fa finta di non vedere. Anche il cinema deve assumersi la responsabilità di veicolare un’immagine femminile svincolata dagli stereotipi che in passato hanno caratterizzato tanti prodotti. Proponendo figure femminili che ben rappresentino un’idea di donna indipendente e mai vittima, e raccontando nella giusta maniera l’universo della violenza di genere.

Maria Grazia Bosu

25/10/2021