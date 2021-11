Scena: ‘Insegnare le professioni del cinema’

Sabato 27 novembre 2021, dalle 11:00 alle 17:00, si terrà, nello spazio Scena, una giornata di studio in occasione dei dieci anni di attività della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté.

Insegnare le professioni del cinema accettando le sfide imposte dai rapidi cambiamenti del mondo dell’audiovisivo

In occasione dei dieci anni di attività della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, sabato 27 novembre dalle 11.00 alle 17 avrà luogo la giornata di studi dal titolo: Insegnare le professioni del cinema, con i rappresentanti delle scuole di cinema italiane e delle associazioni professionali del settore. L’incontro vuole approfondire in particolare le sfide poste alla progettazione dei percorsi di apprendimento dai rapidi cambiamenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni il mondo dell’audiovisivo. La rivoluzione digitale e il moltiplicarsi dei modelli di produzione e distribuzione hanno disegnato nuove figure professionali o modificato le competenze richieste alle professioni più consolidate, con riflessi sulle forme e sui linguaggi audiovisivi. L’obiettivo dell’appuntamento è aprire su tali temi un primo confronto tra realtà formative diverse, con il contributo delle rappresentanze del mondo professionale che sta attraversando il cambiamento.

Una mattinata ricca di interventi

La giornata di confronto sarà aperta dai saluti istituzionali di Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione e Scuola della Regione Lazio e da Elisabetta Longo, Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro. Nella prima sessione dell’incontro, dalle 11.00 alle 13.30, sono previsti gli interventi dei rappresentanti del Centro Sperimentale di Cinematografia, della Federazione italiana delle associazioni professionali del cineaudiovisivo (Maria Grazia Pandolfo e Andrea Vellucci, vicepresidenti), della Nuova Accademia di Belle Arti (Vincenzo Cuccia, Media Design, New Technologies and Set Design Area Leader), dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali, dell’Associazione Nazionale Autori Cinematografici (Francesco Ranieri Martinotti, presidente), della Scuola Civica di Milano “L. Visconti” (Giorgia Priolo, docente), dell’Associazione Effetti Visivi (Paolo Zeccara, Vice Presidente), della Rome University of Fine Arts (Fabio Mongelli, Direttore). Coordinano i lavori Antonio Medici e Giusi Miccoli della Scuola Volonté.

A seguire un pomeriggio intenso

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00 sono previsti gli interventi dei rappresentanti dell’ITS Roberto Rossellini (Andrea Maffini, presidente, Massimo Temi, Coordinatore didattico), dell’Associazione 100autori (Stefano Sardo, Presidente), dell’Associazione Documentaristi italiani (Adriana Bruno, Componente del consiglio direttivo), della Scuola ZeLIG (Emanuele Vernillo, Tutor didattico e responsabile dei festival), della Fondazione Anica Academy (Sergio Del Prete, Direttore), dell’Associazione Writers Guild Italia (Mariangela Barbanente, Componente del consiglio direttivo), dell’IFA-Scuola di cinema di Pescara (Cristiano Di Felice, Direttore artistico), dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini (Simona Banchi, Coordinatrice della sezione multimediale). Coordinano i lavori Andrea Porporati e Paola Sangiovanni della Scuola Volonté. Chi è interessato a partecipare, può scrivere alla mail segreteria@scuolavolonte.it .

Di seguito il programma dettagliato dell’evento

10.30 – Registrazione dei partecipanti

10.50 – Saluti di Claudio Di Berardino (Regione Lazio – Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale), Elisabetta Longo (Regione Lazio – Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro)

11.00/13.30 I sessione

11.00 Introducono e coordinano

Antonio Medici – Scuola Volonté – Coordinatore generale

Giusi Miccoli – General manager presso LAZIOcrea – Ente gestore della Scuola Volonté

11.10 Centro Sperimentale di Cinematografia

11.20 Maria Grazia Pandolfo, Andrea Vellucci Vice Presidenti della Federazione italiana delle associazioni professionali del cineaudiovisivo (FIDAC)

11.30 Vincenzo Cuccia – NABA Media Design, New Technologies and Set Design Area Leader

11.40 Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali (ANICA)

11.50 Francesco Ranieri Martinotti – Presidente Associazione Nazionale Autori Cinematografici (ANAC)

12.00 Giorgia Priolo – Docente della Scuola Civica di Milano “L. Visconti”

12.10 Paolo Zeccara – Vice Presidente dell’Associazione Effetti Visivi

12.20 Fabio Mongelli – Direttore della Rome University of Fine Arts (RUFA)

12.30 Dibattito

14.30/17.00 II sessione

14.30 Andrea Maffini – Presidente ITS Roberto Rossellini, Massimo Temi – Coordinatore didattico ITS Roberto Rossellini

14.40 Stefano Sardo – Presidente di 100autori

14.50 Adriana Bruno- Componente del direttivo dell’Associazione Documentaristi italiani (Doc/It)

15.00 Emanuele Vernillo – Tutor didattico e responsabile dei festival della Scuola ZeLIG

15.10 Sergio Del Prete – Direttore della Fondazione Anica Academy

15.20 Mariangela Barbanente – Componente del consiglio direttivo dell’Associazione Writers Guild Italia

15.30 Cristiano Di Felice – Direttore artistico dell’IFA-Scuola di cinema di Pescara

15.40 Simona Banchi – Coordinatrice della sezione multimediale dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

15.50 Dibattito

16.50 Coordinano e concludono Andrea Porporati – Scuola Volonté – Coordinatore dell’indirizzo di Regia e Paola Sangiovanni – Scuola Volonté – Coordinatrice dei tirocini e dei rapporti con l’industria

Scena, in via degli Orti d’Alibert 1, è il nuovo centro di incontro e di scambio di idee dedicato al cinema, alla letteratura, alle arti e alla formazione della Regione Lazio. All’interno è presente uno spazio bar. Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero.

Prenotazioni

via Whatsapp: 3668301304

telefono fisso: 0651685734

via mail: staffscena@gmail.com

L’ingresso è consentito con greenpass e mascherina

Maria Grazia Bosu

25/11/2021