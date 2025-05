Scarlett Johansson ricorda il primo crossover Marvel: il successo inaspettato di The Avengers

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Scarlett Johansson ha recentemente rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ha condiviso ricordi e riflessioni sul suo percorso professionale e, in particolare, sulle riprese di “The Avengers” del 2012. L’attrice ha rivelato come, all’epoca, fosse difficile immaginare il potenziale di un film che avrebbe rivoluzionato il panorama cinematografico, portando i Marvel Studios a un successo senza precedenti.

Le incertezze sul set di The Avengers

Nella sua intervista, Johansson ha raccontato di come, durante le riprese del primo film dedicato ai supereroi della Marvel, ci fosse un’atmosfera di incertezza tra il cast. “Quando abbiamo girato il primo Avengers, nessuno di noi sapeva quale sarebbe stato il potenziale di quel film”, ha dichiarato. L’attrice aveva già interpretato il ruolo di Vedova Nera in “Iron Man 2”, ma il successo di quel film non sembrava sufficiente a garantire la stessa sorte per il crossover.

Johansson ha sottolineato come i film precedenti, come “Iron Man” e “Thor”, avessero stili e toni molto diversi. “Iron Man” aveva avuto un successo enorme e aveva contribuito a costruire i Marvel Studios che conosciamo oggi. Anche Iron Man 2 era stato un successo. Poi, c’è stato Thor, ma quel personaggio sembrava appartenere a un universo completamente diverso, ha spiegato. Anche “Capitan America” aveva una sua identità distintiva, rendendo difficile immaginare come tutti questi personaggi potessero unirsi in un’unica narrazione.

Il momento rivelatore sul set

Scarlett Johansson ha descritto un momento cruciale durante le riprese, in cui ha iniziato a percepire il potenziale del film. “Solo quando abbiamo filmato l’iconico momento in cui la macchina da presa gira intorno ai supereroi mentre si preparano a combattere, ho capito che c’era un grande potenziale nel crossover”, ha affermato. Questo particolare momento ha segnato una svolta per il cast, che ha iniziato a credere nella possibilità di un grande successo.

“Ricordo la scena in cui siamo tutti insieme in quella ripresa a 360° dei personaggi”, ha continuato Johansson. “Quello è stato il momento in cui tutti abbiamo pensato che forse poteva funzionare. Sembrava potente”. La visione di quel filmato ha dato al cast una nuova fiducia, nonostante le incertezze iniziali. “Eravamo giovani. Ci stavamo divertendo così tanto. Siamo diventati grandi amici. È stato uno spasso”, ha aggiunto.

L’impatto di The Avengers sul panorama cinematografico

“The Avengers” ha debuttato nell’estate del 2012, ricevendo un’accoglienza entusiasta da parte della critica e del pubblico. Con un incasso di 1,5 miliardi di dollari a livello mondiale, il film ha dimostrato che il piano dei Marvel Studios di creare un universo cinematografico interconnesso poteva funzionare. Mentre “Iron Man” aveva aperto la strada nel 2008, è stata la frenesia e l’energia che ha circondato “The Avengers” a consolidare il successo della Marvel nel mondo del cinema.

Il film ha segnato un punto di svolta, non solo per Johansson e il resto del cast, ma anche per l’intera industria cinematografica. Ha aperto la strada a una serie di sequel e spin-off, creando un fenomeno culturale che continua a influenzare il modo in cui i film vengono realizzati e distribuiti. La visione di un universo condiviso ha cambiato le aspettative del pubblico e ha portato a una nuova era di blockbuster, dove i supereroi sono diventati protagonisti indiscussi del grande schermo.

