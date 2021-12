Scarlett Johansson: Progetto top-secret con Marvel Studios

Scarlett Johansson parteciperà ad un progetto top-secret con Marvel Studios. Tutto può succedere nel Marvel Cinematic Universe, ma è abbastanza sicuro dire che la corsa di Scarlett Johansson con “Black Widow” è giunta al termine. Non significa però che il suo contributo al franchise si fermerà qui.

Scarlett Johansson con Marvel Studio per un progetto top-secret

Kevin Feige ha rivelato che ci sarà una collaborazione tra Scarlett Johansson e Marvel Studios in un progetto top-secret non legato a “Black Widow”. La Johansson, non solo è accreditata come produttrice dell’imminente film “La torre del terrore” della Disney e del film drammatico di fantascienza “A24 Bride” , ma sta anche continuando a lavorare sull’MCU in qualità di produttrice.

Con l’uscita del 22 dicembre di Sing 2 proprio dietro l’angolo, Feige ha avuto la possibilità di incontrare Johansson e ha deciso di chiederle quale fossero le sue ambizioni rispetto ai progetti lavorativi.

Ecco cosa ha risposto Scarlett Johansson:

“Ho lavorato per 30 anni, il che mi sembra folle quando lo dico ad alta voce, ma penso di capire l’efficienza presente dietro il lavoro di produzione. Ho imparato che in qualsiasi contesto, ma in particolare in un progetto di produzione, è racchiuso il coinvolgimento di molte centinaia di persone e quindi sì, mi mi piace lavorare con persone che sono felici di essere lì, che hanno voglia di contribuire in modo creativo basandosi però su un’idea comune e far parte di quel tipo di famiglia, penso sia qualcosa di cui sono davvero entusiasta.

Johansson si è anche presa un momento per soffermarsi a parlare nello specifico della produzione targata Marvel:

“Per quanto riguarda la Marvel, è come stare all’ interno di una famiglia. La Marvel ha alcune delle migliori IP di sempre e ti permette davvero di sognare in grande. È come un parco divertimenti, è proprio come vivere un sogno. Ancora una volta, vivo questa esperienza al fianco dei miei colleghi come da 10 anni a questa parte.

Michela De Paolis

15/12/2021