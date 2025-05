Scarlett Johansson presenta il suo primo film da regista a Cannes e sogna un futuro nella Marvel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Scarlett Johansson ha recentemente fatto parlare di sé al Festival di Cannes 2025, dove ha presentato il suo debutto alla regia con il film “Eleanor the Great“. In un’intervista rilasciata a Deadline, l’attrice ha condiviso il suo profondo legame con l’universo Marvel, esprimendo il desiderio di tornare a lavorare in questo contesto, ma con un ruolo inedito: quello di regista.

L’amore di Scarlett Johansson per la Marvel

Scarlett Johansson, nota per il suo iconico ruolo di Natasha Romanoff, la prima Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe, ha sempre avuto un forte attaccamento al franchise. Durante l’intervista, ha parlato della sua passione per i film d’azione, evidenziando l’importanza della connessione umana nelle storie che raccontano. “Penso che i film d’azione che mi piacciono abbiano anche un elemento di connettività umana”, ha affermato Johansson, sottolineando come questi elementi siano fondamentali per il successo di un film.

L’attrice ha anche menzionato il suo coinvolgimento nella produzione di “Black Widow“, dove ha avuto l’opportunità di contribuire allo sviluppo della storia e dei personaggi, in particolare quello di Yelena Belova. “Mi è piaciuto molto essere parte della produzione e dello sviluppo della storia”, ha dichiarato, evidenziando come la narrazione di relazioni familiari e delusioni sia stata centrale sia nel suo film da regista che nei progetti Marvel.

Un futuro da regista nell’universo Marvel

Johansson ha espresso chiaramente il suo desiderio di esplorare il ruolo di regista all’interno dell’universo Marvel. “C’è, credo, un modo di fare questi film che mantiene l’integrità dell’idea di connessione umana”, ha spiegato. La sua visione è quella di portare i temi affrontati in “Eleanor the Great” all’interno del vasto e complesso universo narrativo della Marvel. “Ci sono modi per farlo… Quindi, sì, sicuramente mi piacerebbe, potrebbe succedere, sarebbe divertente”, ha aggiunto, lasciando intendere che un futuro progetto potrebbe essere possibile.

La possibilità di vedere Scarlett Johansson alla regia di un film Marvel ha suscitato entusiasmo tra i fan, che attendono con ansia ulteriori sviluppi. Nonostante abbia recentemente confermato di non essere coinvolta in “Avengers: Doomsday” o “Secret Wars“, la sua apertura a nuove opportunità all’interno del franchise ha alimentato le speranze di molti.

La reazione dei fan e il futuro della Marvel

Nonostante le dichiarazioni di Johansson, i fan rimangono scettici riguardo alla sua assenza nei prossimi progetti Marvel. Molti di loro non sono disposti a prendere per buone le sue parole e continuano a sperare in un ritorno dell’attrice nel ruolo che l’ha resa celebre. La Marvel ha sempre dimostrato di saper sorprendere il pubblico, e l’idea di un film diretto da Johansson potrebbe rappresentare una nuova e affascinante direzione per il franchise.

Con “Eleanor the Great” che segna un nuovo capitolo nella carriera di Scarlett Johansson, il suo futuro nella Marvel rimane incerto ma intrigante. I fan continueranno a seguire con attenzione le sue mosse, sperando di rivedere la loro eroina in una veste completamente nuova, sia come attrice che come regista.

