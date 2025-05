Scarlett Johansson parla di Avengers: Endgame e del suo ritorno al cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Scarlett Johansson, nota attrice e ora anche regista, ha recentemente rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ha affrontato temi significativi legati al suo lavoro nel mondo del cinema. Durante la conversazione, ha espresso la sua opinione sul lascito di Avengers: Endgame e ha manifestato il suo stupore per l’assenza di nomination agli Oscar 2020 per il film. Inoltre, ha discusso del suo ritorno sul grande schermo con Jurassic World – La Rinascita, previsto per luglio.

La mancanza di nomination per Avengers: Endgame

Nel corso dell’intervista, Scarlett Johansson ha messo in evidenza la sua incredulità riguardo all’esclusione di Avengers: Endgame dalle nomination agli Oscar. “Come ha fatto questo film a non essere candidato agli Oscar?”, ha chiesto l’attrice, riferendosi al capitolo finale della Saga dell’Infinito. Questo film, uscito nel 2019, ha segnato un traguardo storico, diventando il film con il maggiore incasso nella storia del cinema, superando Avatar di James Cameron, sebbene quest’ultimo abbia ripreso il primato in seguito.

Johansson ha sottolineato come Avengers: Endgame fosse un progetto ambizioso, che avrebbe potuto non funzionare, ma che invece ha raggiunto un successo straordinario. “Era un film impossibile che non avrebbe dovuto funzionare, ma che non solo funzionò in tutto e per tutto… divenne anche uno dei film di maggior successo di tutti i tempi!”, ha affermato. La sua passione per il film è evidente, e il suo rammarico per la mancanza di riconoscimenti agli Academy Awards riflette l’importanza che attribuisce a questo capitolo della sua carriera.

Il significato di Vedova Nera in Avengers: Endgame

Per Scarlett Johansson, Avengers: Endgame rappresenta un momento cruciale non solo per il franchise Marvel, ma anche per il suo personaggio, Vedova Nera. Questo film ha segnato la morte del suo personaggio, un ruolo che l’attrice ha interpretato fin dal 2010, a partire da Iron Man 2. La perdita di Vedova Nera ha avuto un impatto significativo sia sulla trama del film che sulla carriera di Johansson, che ha successivamente ripreso il ruolo in un prequel intitolato Black Widow, uscito durante la pandemia.

La morte di Vedova Nera ha suscitato emozioni forti nei fan e ha segnato un cambiamento importante nella narrativa del Marvel Cinematic Universe. Johansson ha saputo dare vita a un personaggio complesso e sfaccettato, il cui addio ha lasciato un segno indelebile. La sua interpretazione ha contribuito a rendere Vedova Nera un’icona per molti spettatori, e il suo ritorno nel prequel ha offerto l’opportunità di esplorare ulteriormente la storia e le motivazioni di questo personaggio.

Il ritorno di Scarlett Johansson con Jurassic World – La Rinascita

Oltre a discutere di Avengers: Endgame, Scarlett Johansson ha parlato anche del suo atteso ritorno sul grande schermo con Jurassic World – La Rinascita, in arrivo a luglio con Universal Pictures. Questo film rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, segnando il suo debutto alla regia con Eleanor the Great, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Il coinvolgimento di Johansson in Jurassic World – La Rinascita è un passo significativo, poiché la saga di Jurassic Park ha catturato l’immaginazione di generazioni di spettatori. La sua partecipazione a un progetto di tale portata dimostra la versatilità dell’attrice e la sua capacità di adattarsi a ruoli diversi, sia davanti che dietro la macchina da presa. Con il suo talento e la sua esperienza, Johansson è pronta a lasciare un’impronta duratura anche in questo nuovo capitolo cinematografico.

Riflessioni sul futuro del Marvel Cinematic Universe

Infine, Johansson ha accennato al futuro del Marvel Cinematic Universe, sottolineando che, nonostante Avengers: Endgame abbia rappresentato una conclusione per molti personaggi, ci sono ancora storie da raccontare. Black Panther rimane l’unico film Marvel ad aver ricevuto una nomination nella categoria principale agli Oscar, ma l’attrice è fiduciosa che il franchise continuerà a evolversi e a sorprendere il pubblico.

Con il suo impegno nel settore e la sua passione per la narrazione, Scarlett Johansson si prepara a continuare a essere una figura di spicco nel panorama cinematografico. La sua carriera, segnata da ruoli iconici e da nuove sfide creative, promette di riservare ulteriori sorprese ai fan e agli appassionati di cinema.

