Scarlett Johansson: l’addio alla Vedova Nera del MCU

Dopo più di dieci anni di interpretazione di Natasha Romanoff, alias la Vedova Nera, nel Marvel Cinematic Universe (MCU), Scarlett Johansson ha annunciato che il suo tempo come iconico personaggio dei Marvel Studios è giunto al termine.

Scarlett Johansson

La prima apparizione di Natasha Romanoff nel MCU è in Iron Man 2, dove viene assunta come segretaria di Tony Stark sotto la falsa identità di Natalie Rushman.

Nel corso degli anni, la Vedova Nera è diventata uno dei membri fondamentali degli Avengers, dimostrando di essere una letale combattente e una fedele compagna di squadra.

La fine del personaggio di Natasha Romanoff nel MCU

Nel corso degli ultimi due capitoli della saga degli Avengers, Natasha si sacrifica per permettere alla sua squadra di ottenere la Gemma dell’Anima, una morte che ha colpito profondamente i fan della Marvel.

Tuttavia, il personaggio è diventato protagonista del film stand-alone Black Widow, che racconta il passato di Natasha e il suo rapporto con la sorella minore adottiva, Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh.

Il film è ambientato nel passato e colma alcuni vuoti tra i film degli Avengers, mostrando anche il motivo del cambio look di Natasha in Avengers: Infinity War e si conclude con la sua partenza per la battaglia contro Thanos.

Le dichiarazioni di Scarlett Johansson sulla Vedova Nera del MCU

Nonostante le speculazioni dei fan sulla possibile riapparizione di Natasha Romanoff in una futura pellicola dei Marvel Studios, Johansson ha annunciato ufficialmente che il suo tempo come Vedova Nera è giunto al termine.

In un’intervista al podcast The goop Podcast insieme alla co-star Gwyneth Paltrow, l’attrice ha dichiarato:

“Ho chiuso. Quel capitolo è concluso. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Inoltre, tornare indietro e interpretare ancora e ancora quel personaggio, per oltre dieci anni, è stata un’esperienza unica.”