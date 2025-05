Scarlett Johansson debutta alla regia con “Eleanor the Great”: standing ovation al Festival di Cannes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Scarlett Johansson ha fatto il suo esordio alla regia con il film “Eleanor the Great”, presentato in anteprima al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. L’opera ha suscitato un grande entusiasmo tra il pubblico, ricevendo una standing ovation di ben sei minuti. Questo riconoscimento sottolinea l’impatto emotivo e la rilevanza della storia raccontata, che affronta temi di lutto, memoria e connessione intergenerazionale.

La trama di eleanor the great

“Eleanor the Great” narra la storia di Eleanor, una donna di oltre novant’anni, interpretata da June Squibb. Dopo la morte della sua migliore amica e compagna di stanza, Bessie, Eleanor si trova a dover affrontare un profondo lutto. Per cercare conforto e supporto, decide di trasferirsi a Manhattan, dove vive con la figlia e il nipote. Tuttavia, il suo arrivo nella grande città la porterà a un incontro inaspettato: per errore, Eleanor si unisce a un gruppo di sopravvissuti all’Olocausto. Questo evento la costringe a confrontarsi con la memoria di Bessie, che ha vissuto l’occupazione nazista in Polonia.

La narrazione si complica ulteriormente con l’introduzione di Nina, una giovane studentessa di giornalismo interpretata da Erin Kellyman. Nina è determinata a scoprire il passato di Eleanor, portando alla luce storie dimenticate e creando un legame tra le generazioni. La trama si sviluppa quindi in un intreccio di emozioni e scoperte, mettendo in evidenza l’importanza della memoria e delle relazioni umane.

Un cast di talento e una sceneggiatura promettente

Il film vanta un cast di attori di grande talento, tra cui Chiwetel Ejiofor nel ruolo del padre di Nina, Jessica Hecht nel ruolo della figlia di Eleanor e Rita Zohar nel ruolo di Bessie. La sceneggiatura è stata scritta da Tory Kamen, un esordiente che ha saputo catturare l’essenza della storia attraverso dialoghi incisivi e una narrazione coinvolgente. La produzione è stata affidata a These Pictures, la casa di produzione fondata dalla stessa Johansson, insieme a Pinky Promise e Maven Screen Media. Inoltre, il film ha beneficiato della collaborazione di Sony Pictures Classics e Tristar Pictures, due nomi di spicco nel panorama cinematografico.

Il percorso di scarlett johansson nel mondo del cinema

La carriera di Scarlett Johansson nel mondo del cinema è iniziata molti anni fa, e il suo debutto alla regia avvenne nel 2008 con il cortometraggio “These Vagabond Shoes”, parte del film “New York, I Love You”. Da allora, Johansson ha continuato a costruire una carriera di successo come attrice, partecipando a opere di grande rilievo. Ha già preso parte al Festival di Cannes con film come “Match Point”, “Vicky Cristina Barcelona”, “Asteroid City” e, quest’anno, con “La Trama Fenicia”, il nuovo lavoro di Wes Anderson.

Con “Eleanor the Great”, Scarlett Johansson segna un nuovo capitolo della sua carriera, dimostrando non solo il suo talento come attrice, ma anche come regista. La sua capacità di affrontare temi complessi e profondi attraverso la narrazione cinematografica promette di lasciare un segno duraturo nel panorama del cinema contemporaneo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!