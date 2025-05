Sarabanda Celebrity: il ritorno del quiz musicale con Enrico Papi su Italia 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Sarabanda, il celebre quiz musicale che ha appassionato il pubblico italiano, torna in una nuova veste su Italia 1. Domenica 25 maggio, il programma sarà condotto da Enrico Papi e presenterà una serie di sfide tra celebrità, con giochi rinnovati e un’atmosfera di adrenalina. Questo nuovo format, intitolato Sarabanda Celebrity, promette di intrattenere il pubblico con un mix di musica, memoria e divertimento.

Il meccanismo di Sarabanda Celebrity

Sarabanda Celebrity si basa su un format collaudato che coinvolge otto celebrità, suddivise in due squadre composte da quattro membri ciascuna. Le squadre si sfideranno in una serie di giochi musicali, dove la memoria e l’intuizione saranno fondamentali per accumulare punti e jolly. L’obiettivo finale è affrontare il gioco conclusivo, il 7X30, dove i concorrenti dovranno dimostrare le loro abilità musicali in un tempo limitato.

Ogni puntata si articola in diverse prove, ognuna delle quali mette alla prova le conoscenze musicali dei partecipanti. Le squadre dovranno collaborare e fare affidamento sulle proprie capacità per superare le sfide e accumulare il punteggio necessario per vincere. La competizione non è solo tra i concorrenti, ma anche tra le squadre, creando un’atmosfera di rivalità e divertimento che coinvolge il pubblico a casa.

I giochi di ogni puntata

Sarabanda Celebrity presenta una varietà di giochi, ognuno con regole specifiche e modalità di gioco uniche. Tra i giochi più attesi ci sono:

Playlist : i concorrenti devono indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band, partendo da un indizio. La squadra che raggiunge per prima 7 punti vince la prova.

Pentagramma : in questo gioco, ogni canzone indovinata rivela una parola di una strofa misteriosa. La vittoria va a chi riesce a ricostruire due strofe su tre.

Cantante misterioso : dietro uno schermo, artisti non identificati rispondono a domande sulla loro identità. La squadra che indovina di più ottiene un jolly.

Frontman : il capitano della squadra deve decidere se fidarsi delle intuizioni dei compagni nel riconoscere i brani. Se la scelta si rivela corretta, la squadra guadagna un punto.

In & Out : quando la musica si interrompe, i concorrenti devono cantare il pezzo mancante in perfetta sincronia. Il punto va a chi riesce a ricongiungersi con la traccia.

Medley : le squadre devono indovinare i titoli di tre canzoni in un breve medley prima degli avversari, con la vittoria per chi arriva per primo a tre punti.

Canzone sbagliata : Enrico Papi modifica un verso di un brano, e le squadre devono cantarlo correttamente per ottenere il punto.

Compilation : i concorrenti hanno 90 secondi per indovinare gli interpreti di vari brani. Vince chi totalizza il maggior numero di risposte esatte.

Asta musicale: un classico del programma, dove le squadre devono indovinare le canzoni partendo da frasi enigmatiche, scegliendo il numero di note da ascoltare. Vince chi raggiunge 5 punti dopo 8 brani.

Infine, il gioco conclusivo, 7X30, rappresenta il culmine della competizione. In 30 secondi, un concorrente per squadra deve indovinare 7 canzoni, avendo la possibilità di passare, utilizzare jolly o rispondere. La squadra che indovina di più o conserva più tempo vince.

I concorrenti della prima puntata

La prima puntata di Sarabanda Celebrity vedrà un confronto tra due squadre di celebrità. Il team femminile è composto da nomi noti come Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi e Orietta Berti. Dall’altra parte, il team maschile include Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical. Questa sfida tra talenti promette di regalare momenti di grande intrattenimento e divertimento, con le celebrità pronte a mettere alla prova le loro conoscenze musicali e a coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di festa e competizione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!