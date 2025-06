Sarabanda Celebrity: Guillermo Mariotto Brilla Nella Quarta Puntata Del Game Show Musicale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La quarta puntata di Sarabanda Celebrity, andata in onda domenica 22 giugno su Italia 1, ha visto sfidarsi due squadre composte da volti noti del panorama musicale e televisivo. Il programma, condotto da Enrico Papi, ha mantenuto la sua formula originale, con una divisione tra maschi e femmine, ma ha portato sul palco una nuova generazione di talenti. Tra i partecipanti, spiccano nomi come Paola Iezzi, Nina Zilli, Asia Argento, Giusy Ferreri, Sal Da Vinci e Rosa Chemical, con Guillermo Mariotto che ha sorpreso tutti con la sua performance.

Enrico Papi: Il Nostalgico Conduttore

Enrico Papi è indubbiamente il cuore pulsante di Sarabanda. La sua presenza è fondamentale per il programma, che ha saputo trasformare in un cult degli anni 2000 grazie al suo stile unico e alle sue battute memorabili. Papi, con il suo modo di fare stravagante e la sua simpatica goffaggine, riesce a mantenere viva l’atmosfera nostalgica del programma, richiamando continuamente i ricordi della versione originale. Nonostante il cambio di giorno della trasmissione, il conduttore continua a fare riferimento ai vecchi campioni e alle frasi iconiche, creando un legame con il pubblico che ha seguito il programma nel corso degli anni. La sua capacità di intrattenere è evidente, anche se a volte sembra rimanere ancorato al passato. Il suo voto per questa puntata è un 6, un riconoscimento per il suo impegno e la sua storicità nel programma.

Paola Iezzi: La Reginetta Della Serata

Tra i concorrenti, Paola Iezzi ha brillato particolarmente, dimostrando di avere un talento naturale per la televisione. Già nota per il suo ruolo a X Factor, Iezzi ha saputo mantenere alta l’attenzione durante la puntata, risultando spigliata e divertente. La sua performance ha contribuito a far emergere la squadra femminile, e il suo carisma ha catturato il pubblico. Con un voto di 8, Iezzi si è affermata come una delle protagoniste della serata, mostrando che la sua esperienza nel mondo dello spettacolo le consente di gestire al meglio la pressione e di intrattenere il pubblico.

Nina Zilli: La Prima Della Classe

Nina Zilli ha dimostrato di essere una delle concorrenti più talentuose della serata. Con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, ha saputo conquistare il pubblico e i giudici. La sua capacità di mantenere alto il morale della squadra e di interagire con gli altri concorrenti ha fatto di lei una figura centrale nel gioco. Nonostante la sua bravura, Zilli riesce a rimanere umile e divertente, evitando di apparire antipatica. Il suo voto di 7 riflette il suo impegno e la sua performance, rendendola una delle favorite del pubblico.

Asia Argento: Una Performance Deludente

Asia Argento, nota per la sua carriera nel cinema, ha avuto una serata altalenante. Pur avendo esperienza nel mondo dello spettacolo, la sua presenza è stata poco incisiva, con momenti di assenza che hanno fatto perdere il ritmo alla sua squadra. La sua personalità forte non è bastata a farla emergere come ci si aspettava, risultando più in ombra rispetto alle sue compagne. Con un voto di 5, Argento ha deluso le aspettative, mostrando che la sua applicazione nel gioco non è stata all’altezza delle sue capacità.

Giusy Ferreri: Un’Artista In Ombra

Giusy Ferreri, pur essendo un’artista affermata, ha faticato a trovare il suo posto nella puntata. La sua esperienza e il suo talento non sono stati sufficienti a farla brillare, e la sua interazione con gli altri concorrenti è stata limitata. Nonostante la sua lunga carriera, Ferreri è apparsa timida e poco coinvolta nel gioco, portandola a ricevere un voto di 5. È un peccato, poiché il pubblico riconosce il suo valore come artista e spera di vederla in una forma migliore nelle prossime puntate.

Sal Da Vinci: Il Gentiluomo Partenopeo

Sal Da Vinci ha sorpreso tutti con la sua eleganza e il suo talento. Con un look impeccabile e un comportamento da vero gentleman, ha dimostrato di essere uno dei concorrenti più capaci. La sua abilità nel canto e la sua cortesia nei confronti degli altri partecipanti lo hanno reso un favorito del pubblico. Con un voto di 9, Da Vinci si è distinto come uno dei migliori della serata, mostrando che la sua esperienza nel mondo della musica lo rende un avversario temibile.

Filippo Bisciglia: Sempre Eccellente

Filippo Bisciglia ha confermato il suo talento anche come concorrente. La sua capacità di mantenere la calma e il suo senso dell’umorismo lo hanno reso un partecipante molto apprezzato. Con un voto di 9, Bisciglia ha dimostrato di saper gestire la pressione e di essere sempre pronto a divertirsi, rendendolo un elemento prezioso per la sua squadra.

Guillermo Mariotto: L’Uomo Gatto Inaspettato

Guillermo Mariotto ha sorpreso tutti con la sua performance, dimostrando di avere una buona conoscenza della musica. La sua partecipazione a Sarabanda Celebrity ha messo in luce un lato diverso del noto stilista, che ha saputo interagire con gli altri concorrenti e contribuire al gioco. Con un voto di 7, Mariotto ha dimostrato di essere un concorrente capace e di avere un buon senso dell’umorismo, rendendo la sua presenza sul palco ancora più interessante.

Rosa Chemical: Un Bravo Ragazzo

Rosa Chemical ha portato sul palco un’immagine di giovane ribellione, ma ha dimostrato anche di avere un carattere gentile e rispettoso. La sua interazione con i compagni di squadra e il suo comportamento educato lo hanno reso uno dei concorrenti più apprezzati. Con un voto di 8, Chemical ha dimostrato che, oltre all’apparenza, c’è molto di più da scoprire in lui, rendendolo un partecipante da tenere d’occhio nelle prossime puntate.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!