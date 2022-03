Sandra Bullock si rimangia la parola: sono pronta per un sequel

Quasi dieci anni fa, Sandra Bullock, reduce del successo del film con Melissa McCarrthy dal titolo “Corpi da reato”, aveva dichiarato che non avrebbe mai partecipato a un sequel di un suo film di successo, affermando che i due sequel a cui aveva preso parte precedentemente erano orribili.

Le dichiarazioni della Bullock probabilmente si riferivano al sequel di “Speed” e “Miss F.B.I. – Infiltrata speciale“.

In occasione della presentazione del suo nuovo film “The Lost City” al l SXSW Film Festival, la Bullock ha tuttavia ripensato alle sue idee passate, dichiarando a Variety che è pronta a riconsiderare la sua posizione.

Queste le sue parole:

“Avevo una regola ‘nessun sequel’ quando non avevo il vantaggio di combattere per ciò che volevo veramente. Mi sento come se, nella mia vecchiaia, stessi imparando a lottare per le cose che penso sarebbero le migliori sullo schermo, e non mi interessa chi esce dall’incontro arrabbiato”