Sandokan: il cult del 1976 torna in streaming, un viaggio tra avventure e successi

L’epopea di Sandokan, lo sceneggiato che ha catturato l’attenzione di milioni di italiani nel 1976, è ora disponibile per la visione in streaming. Questo fenomeno televisivo, che ha raggiunto una media di 27 milioni di telespettatori a puntata, è un pezzo di storia della televisione italiana. Scopriamo insieme i dettagli di questa miniserie iconica, le sue origini e il suo impatto culturale, in attesa della nuova fiction con Can Yaman.

La nascita di un fenomeno televisivo

Nel gennaio del 1976, la Rai trasmise per la prima volta Sandokan, una miniserie in sei episodi che andò in onda dal 6 gennaio all’8 febbraio. Questo evento televisivo ha segnato un’epoca, attirando davanti allo schermo una quantità di spettatori senza precedenti. Con picchi di oltre 30 milioni di telespettatori, Sandokan è diventato un simbolo della cultura popolare italiana, un vero e proprio fenomeno di costume che ha influenzato generazioni.

La trama si basa sui romanzi di Emilio Salgari, raccontando le avventure di Sandokan, noto come la Tigre della Malesia. Il protagonista, un pirata, si batte contro il colonialismo inglese e vive una intensa storia d’amore con Lady Marianna, la “Perla di Labuan”. Questa narrazione ha saputo mescolare azione, romanticismo e un forte messaggio contro l’oppressione, rendendo la serie non solo un intrattenimento, ma anche un’opera con un significato profondo.

Un cast indimenticabile

Uno degli elementi che ha contribuito al successo di Sandokan è stato senza dubbio il suo cast. Il ruolo di Sandokan è stato interpretato dall’attore indiano Kabir Bedi, che ha conquistato il pubblico con il suo carisma e la sua presenza scenica. La sua interpretazione ha reso il personaggio iconico, facendolo diventare una figura amata non solo in Italia, ma anche in Europa e oltre.

Accanto a lui, l’attrice francese Carole André ha dato vita a Lady Marianna, un personaggio che ha catturato l’immaginazione degli spettatori. Philippe Leroy ha interpretato Yanez De Gomera, il fedele compagno di Sandokan, mentre Adolfo Celi ha vestito i panni dell’antagonista Lord James Brooke, il governatore di Labuan. Il cast includeva anche attori come Andrea Giordana, Renzo Giovampietro, Hans Caninenberg e Milla Sannoner, che hanno tutti contribuito a dare vita a una produzione di grande spessore e qualità.

La sigla che ha fatto storia

Un altro elemento che ha segnato il successo di Sandokan è stata la sua sigla, scritta e interpretata dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, noti come Oliver Onions. Il brano, con il suo inconfondibile ritornello, è diventato un vero e proprio tormentone, raggiungendo le vette delle classifiche musicali italiane e vendendo milioni di copie. La sigla ha accompagnato ogni episodio, diventando parte integrante dell’esperienza di visione e contribuendo a rendere la serie ancora più memorabile.

Riprese e sfide sul set

La direzione di Sandokan è stata affidata a Sergio Sollima, un regista di grande esperienza che ha saputo trasformare un progetto televisivo in un kolossal d’avventura. Le riprese si sono svolte principalmente in Sri Lanka, scelta per le sue ambientazioni esotiche che ricreavano perfettamente i paesaggi della Malesia. Tuttavia, le condizioni di lavoro non sono state sempre facili. La troupe ha dovuto affrontare il caldo torrido, piogge torrenziali e una serie di imprevisti che hanno reso le riprese un’avventura nell’avventura.

Kabir Bedi ha raccontato di aver subito punture da insetti velenosi e di aver girato molte scene in condizioni fisiche difficili. Queste sfide hanno contribuito a rendere l’atmosfera della serie autentica e coinvolgente, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nel mondo di Sandokan.

Un successo globale

Il fenomeno Sandokan non si è limitato all’Italia. La miniserie è stata venduta in oltre 85 paesi, riscuotendo un successo straordinario anche in nazioni come Germania, Francia, Spagna, India e Sud America. Kabir Bedi è diventato una star internazionale, e la serie ha contribuito a far conoscere il lavoro di Emilio Salgari e il suo universo letterario a un pubblico globale.

Sandokan oggi su RaiPlay

A quasi cinquant’anni dalla sua prima messa in onda, Sandokan continua a incantare nuove generazioni. L’intera serie è ora disponibile in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, che offre l’opportunità di riscoprire questo capolavoro della fiction italiana. Gli spettatori possono rivivere le avventure di Sandokan e riascoltare la mitica sigla dei leggendari Guido e Maurizio De Angelis, un viaggio nostalgico che celebra un’epoca indimenticabile della televisione.

