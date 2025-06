Elena Radonicich protagonista di “Estranei”: la nuova serie crime che scuote la Rai

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nuova serie “Estranei”, che debutterà su Rai 2 a partire da novembre, si preannuncia come un evento significativo nel panorama della fiction italiana. Presentata in anteprima all’Italian Global Series Festival, la serie si distingue per la sua narrazione audace e per la complessità dei suoi personaggi. Elena Radonicich, che interpreta il ruolo di Laura Macchi, emerge come una figura centrale in un contesto che esplora temi di identità, conflitti culturali e relazioni proibite. Con un mix di thriller psicologico e dramma contemporaneo, “Estranei” promette di catturare l’attenzione del pubblico.

La trama di “Estranei”: un thriller psicologico contemporaneo

Ambientata nella pianura emiliana, “Estranei” racconta la storia di una comunità che vive in equilibrio precario. Qui, la presenza di una delle più grandi comunità Sikh d’Europa si intreccia con quella della popolazione locale, creando un contesto ricco di tensioni e conflitti. La trama si sviluppa attorno alla misteriosa scomparsa di due giovani: Camilla Ruggeri, una ragazza italiana, e Manraj Singh, un ragazzo Sikh. La loro storia d’amore, simile a quella di Romeo e Giulietta, diventa il fulcro di un’indagine che riporta alla luce fantasmi del passato e tensioni mai risolte.

Laura Macchi, interpretata da Radonicich, è una carabiniera di talento che torna nel suo paese d’origine per prendersi cura del padre anziano, il sindaco della cittadina. Tuttavia, il suo ritorno non è semplice. Laura si trova a dover affrontare non solo il mistero della scomparsa dei due ragazzi, ma anche le proprie ferite e conflitti interiori. La narrazione si snoda attraverso un percorso di scoperta personale, dove il confine tra bene e male diventa sempre più sottile.

Un cast di talento e una scrittura incisiva

La serie è stata scritta da un team di autori composto da Andrea Valagussa, Davide Cogni, Nicola Peirano, Ruben Marciano e Francesco Baucia, che hanno lavorato insieme per creare una narrazione profonda e coinvolgente. Valagussa descrive “Estranei” come un’opera che si colloca nel solco di altre serie di successo come “Rocco Schiavone” e “La porta rossa”, ma con un’attenzione particolare ai temi di integrazione e attualità. La scrittura si distingue per la sua capacità di affrontare questioni moderne, rendendo la serie rilevante per il pubblico contemporaneo.

Il cast è un altro punto di forza della produzione. Oltre a Radonicich, la serie vede la partecipazione di attori noti come Ricky Memphis, Giulio Scarpati, Isabella Ferrari, Kel Giordano, Maurizio Donadoni ed Eleonora Giovanardi. Durante la conferenza stampa, Radonicich ha sottolineato la complessità del suo personaggio, definendolo sfaccettato e difficile da incasellare. La sua interpretazione promette di offrire una visione autentica e profonda della protagonista, che non cerca di compiacere il pubblico.

Location suggestive e ispirazione reale

Le riprese di “Estranei” si sono svolte in diverse località tra Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, toccando città come Udine, Tavagnacco, Cividale e Trieste. Un set particolarmente evocativo è stato l’ex ospedale psichiatrico di Udine, che è diventato una location centrale per la serie. La scelta di queste ambientazioni contribuisce a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, in linea con i temi trattati.

La serie trae ispirazione da eventi reali, in particolare dalla storia di Saman Abbas, ma si distacca dalla cronaca per costruire un universo narrativo originale e drammatico. “Estranei” non presenta eroi, ma esseri umani fragili e contraddittori, in un contesto dove le scelte e le conseguenze si intrecciano in modi complessi.

Con il suo debutto previsto per novembre su Rai 2, “Estranei” si prepara a diventare una delle serie più discusse della stagione. Non si tratta solo di un crime, ma di un ritratto profondo di un’Italia in evoluzione, pronta a raccontare storie autentiche e significative.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!