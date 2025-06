Bloodaxe: la nuova serie vichinga di Prime Video con Xavier Molyneux nel ruolo principale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova serie “Bloodaxe“, creata dall’ideatore di “Vikings“, Michael Hirst, si prepara a debuttare su Prime Video. Il giovane attore australiano Xavier Molyneux è stato scelto per interpretare il protagonista, il guerriero vichingo Erik Haraldsson. La serie promette di esplorare le complesse dinamiche di potere e le battaglie che caratterizzarono l’epoca dei vichinghi, offrendo un mix di dramma storico e avventura.

Bloodaxe: la trama della serie

“Bloodaxe” si presenta come un dramma storico che narra le gesta di Erik Haraldsson, noto anche come Ascia Insanguinata, e di sua moglie Gunnhild, conosciuta come la Madre dei Re. La trama si sviluppa in un contesto di conflitti e rivalità che affliggono la Norvegia, un regno lacerato da tradimenti e alleanze instabili. I due protagonisti si trovano a dover affrontare non solo le minacce interne, ma anche le ambizioni di altri sovrani scandinavi e di un potente re inglese.

La serie si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti di grande intensità, con una narrazione che promette di catturare l’attenzione degli spettatori. La sinossi ufficiale descrive “Bloodaxe” come una saga vichinga avvincente e magica, pronta a trasportare il pubblico in un’epoca di guerre e battaglie epiche. Con la guerra che incombe e il regno in preda al caos, gli spettatori possono aspettarsi una rappresentazione autentica e coinvolgente delle sfide affrontate dai vichinghi.

Xavier Molyneux: il protagonista della serie

Xavier Molyneux, il giovane attore australiano scelto per il ruolo di Erik Haraldsson, ha già dimostrato il suo talento nel panorama televisivo. La sua notorietà è cresciuta grazie alla partecipazione alla versione australiana del reality “Grande Fratello“, ma è nella soap opera “Neighbours” che ha trovato un pubblico affezionato. Recentemente, ha recitato nel film “Take My Hand“, consolidando la sua carriera nel mondo della recitazione.

La scelta di Molyneux per un ruolo così significativo segna un passo importante nella sua carriera, portandolo a interpretare un personaggio complesso e carismatico. Erik Haraldsson è descritto come un guerriero audace e determinato, e Molyneux avrà il compito di dare vita a questo personaggio in un contesto storico ricco di sfide e conflitti.

Michael Hirst e il suo legame con le storie vichinghe

Michael Hirst, il creatore di “Bloodaxe“, è noto per il suo lavoro su “Vikings“, una serie che ha riscosso un grande successo e ha contribuito a riportare alla ribalta la cultura vichinga. Con “Bloodaxe“, Hirst continua a esplorare le storie dei guerrieri norreni, offrendo una nuova prospettiva su eventi storici affascinanti. La sua esperienza nella scrittura di drammi storici si riflette nel modo in cui riesce a intrecciare elementi di verità storica con narrazioni avvincenti.

“Bloodaxe” rappresenta la terza serie dedicata ai vichinghi per Hirst, dopo il successo di “Vikings“, che si è conclusa nel 2021, e il suo spin-off “Vikings: Valhalla“, in streaming dal 2022 al 2024. Con questo nuovo progetto, Hirst continua a dimostrare la sua abilità nel creare mondi ricchi di dettagli e personaggi memorabili, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Con l’uscita di “Bloodaxe“, gli appassionati di storie vichinghe possono aspettarsi un’altra avventura epica che promette di intrattenere e coinvolgere, mantenendo viva la tradizione narrativa che ha reso celebre il genere.

